https://ria.ru/20220719/himars-1803455575.html
Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин
Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин - РИА Новости, 19.07.2022
Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин
Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности поставок Киеву более дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS могут означать, что такие... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:15
2022-07-19T14:15
2022-07-19T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792584373_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77cce57e4b24c88da75227ee53594f3a.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности поставок Киеву более дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS могут означать, что такие поставки уже идут, предположил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Честно говоря, я отношусь очень серьезно к этому. Это заявление уже сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружений уже есть на Украине", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Он напомнил, что американская сторона заявляла, что поставляемые для установок HIMARS снаряды не будут иметь дальность больше 80 километров."А мы находили осколки с дальностью 110-120. Соответственно, то, что они сейчас заявляют – 150-180 километров, значит, они (такие снаряды) уже там есть… Поэтому, я бы к таким заявлениям все же прислушался", - заявил Басурин.
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803380575.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792584373_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_663bfda700e8ff7522264cbf3527be75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин
Басурин: Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS из США
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности поставок Киеву более дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS могут означать, что такие поставки уже идут, предположил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Честно говоря, я отношусь очень серьезно к этому. Это заявление уже сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружений уже есть на Украине", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил, что американская сторона заявляла, что поставляемые для установок HIMARS снаряды не будут иметь дальность больше 80 километров.
"А мы находили осколки с дальностью 110-120. Соответственно, то, что они сейчас заявляют – 150-180 километров, значит, они (такие снаряды) уже там есть… Поэтому, я бы к таким заявлениям все же прислушался", - заявил Басурин.