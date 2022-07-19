https://ria.ru/20220719/himars-1803455575.html

Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин

Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин - РИА Новости, 19.07.2022

Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин

Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности поставок Киеву более дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS могут означать, что такие... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:15

2022-07-19T14:15

2022-07-19T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности поставок Киеву более дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS могут означать, что такие поставки уже идут, предположил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Честно говоря, я отношусь очень серьезно к этому. Это заявление уже сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружений уже есть на Украине", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Он напомнил, что американская сторона заявляла, что поставляемые для установок HIMARS снаряды не будут иметь дальность больше 80 километров."А мы находили осколки с дальностью 110-120. Соответственно, то, что они сейчас заявляют – 150-180 километров, значит, они (такие снаряды) уже там есть… Поэтому, я бы к таким заявлениям все же прислушался", - заявил Басурин.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803380575.html

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в мире, ситуация в днр и лнр