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Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/himars-1803455575.html
Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин
Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин - РИА Новости, 19.07.2022
Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин
Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности поставок Киеву более дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS могут означать, что такие... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:15
2022-07-19T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности поставок Киеву более дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS могут означать, что такие поставки уже идут, предположил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Честно говоря, я отношусь очень серьезно к этому. Это заявление уже сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружений уже есть на Украине", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Он напомнил, что американская сторона заявляла, что поставляемые для установок HIMARS снаряды не будут иметь дальность больше 80 километров."А мы находили осколки с дальностью 110-120. Соответственно, то, что они сейчас заявляют – 150-180 километров, значит, они (такие снаряды) уже там есть… Поэтому, я бы к таким заявлениям все же прислушался", - заявил Басурин.
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в мире, ситуация в днр и лнр
14:15 19.07.2022
 
Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS, заявил Басурин

Басурин: Украине уже поставляют более дальнобойные ракеты для HIMARS из США

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности поставок Киеву более дальнобойных ракет для американских РСЗО HIMARS могут означать, что такие поставки уже идут, предположил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Честно говоря, я отношусь очень серьезно к этому. Это заявление уже сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружений уже есть на Украине", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил, что американская сторона заявляла, что поставляемые для установок HIMARS снаряды не будут иметь дальность больше 80 километров.
"А мы находили осколки с дальностью 110-120. Соответственно, то, что они сейчас заявляют – 150-180 километров, значит, они (такие снаряды) уже там есть… Поэтому, я бы к таким заявлениям все же прислушался", - заявил Басурин.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
10:07Специальная военная операция на Украине
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