12:31 19.07.2022 (обновлено: 13:09 19.07.2022)
Удар по Херсону вели из американской РСЗО HIMARS
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: удар по городу вели из американской РСЗО HIMARS
© AP Photo / The News Tribune, Peter HaleyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / The News Tribune, Peter Haley
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Ракетный удар по Херсону велся американской реактивной системой залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинская армия выпустила днем во вторник по Херсону шесть ракет, пять сбили, одна упала в районе Антоновского моста, последствия разрушений выясняются, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Обстрел велся с РСЗО HIMARS", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.