https://ria.ru/20220719/himars-1803419254.html

Удар по Херсону вели из американской РСЗО HIMARS

Удар по Херсону вели из американской РСЗО HIMARS - РИА Новости, 19.07.2022

Удар по Херсону вели из американской РСЗО HIMARS

Ракетный удар по Херсону велся американской реактивной системой залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:31

2022-07-19T12:31

2022-07-19T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

кирилл стремоусов

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Ракетный удар по Херсону велся американской реактивной системой залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинская армия выпустила днем во вторник по Херсону шесть ракет, пять сбили, одна упала в районе Антоновского моста, последствия разрушений выясняются, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Обстрел велся с РСЗО HIMARS", - сказал РИА Новости Стремоусов.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220719/seversk-1803279320.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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Влада Копылова

в мире, херсон, кирилл стремоусов, херсонская область , вооруженные силы украины