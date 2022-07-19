https://ria.ru/20220719/grazhdanstvo-1803517237.html
Около шести тысяч жителей Новой Каховки решили получить российские паспорта
Около шести тысяч жителей Новой Каховки решили получить российские паспорта - РИА Новости, 19.07.2022
Около шести тысяч жителей Новой Каховки решили получить российские паспорта
Около шести тысяч горожан Новой Каховки в Херсонской области подали заявление на принятие гражданства и получение паспортов России, сообщили в администрации... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:24
2022-07-19T17:24
2022-07-19T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Около шести тысяч горожан Новой Каховки в Херсонской области подали заявление на принятие гражданства и получение паспортов России, сообщили в администрации города."19 июля 15 жителей города получили паспорта гражданина Российской Федерации. Выдача документа состоялась после принятия присяги. Всего на 19 июля на оформление российского паспорта подали документы около 6 тысяч новокаховчан и жителей общины", - говорится в Telegram-канале администрации Новой Каховки со ссылкой на Новокаховский пункт приема документов временного УВД Херсонской области.Отмечается, что первые граждане, пришедшие за получением российских паспортов сделали это несмотря на повторный обстрел города украинскими войсками.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/obstrel-1803498258.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
17:24 19.07.2022 (обновлено: 17:26 19.07.2022)
Около шести тысяч жителей Новой Каховки решили получить российские паспорта
Около шести тысяч жителей Новой Каховки подали заявления на российское гражданство