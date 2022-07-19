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На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска Покровка — Жаохэ - РИА Новости, 19.07.2022
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На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска Покровка — Жаохэ
На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска Покровка — Жаохэ - РИА Новости, 19.07.2022
На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска Покровка — Жаохэ
На российско-китайской границе возобновил работу в грузовом направлении пункт пропуска Покровка – Жаохэ, закрытый два года назад из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:33
2022-07-19T10:33
китай
хабаровский край
хэйлунцзян
общество
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. На российско-китайской границе возобновил работу в грузовом направлении пункт пропуска Покровка – Жаохэ, закрытый два года назад из-за пандемии коронавируса, сообщило во вторник генеральное консульство России в городе Харбин."На российско-китайской границе возобновил работу в грузовом направлении смешанный пункт пропуска Покровка – Жаохэ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.В генконсульстве отметили, что пункт пропуска Покровка – Жаохэ был закрыт два года назад сразу после начала в Китае эпидемии COVID-19. Пропускная способность его китайской части составляет 1 миллион тонн различных грузов в год.Погранпереход находится на реке Уссури между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян. Грузовое сообщение на нём осуществляется на паромах: прибывающие на китайскую сторону российские автомобили загружают бесконтактным способом по принципу "перецепки".
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китай
хабаровский край
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китай, хабаровский край, хэйлунцзян, общество
10:33 19.07.2022
 
На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска Покровка — Жаохэ

На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска, закрытый из-за COVID-19

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТаможенный и пограничный контроль
Таможенный и пограничный контроль - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. На российско-китайской границе возобновил работу в грузовом направлении пункт пропуска Покровка – Жаохэ, закрытый два года назад из-за пандемии коронавируса, сообщило во вторник генеральное консульство России в городе Харбин.
"На российско-китайской границе возобновил работу в грузовом направлении смешанный пункт пропуска Покровка – Жаохэ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
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В генконсульстве отметили, что пункт пропуска Покровка – Жаохэ был закрыт два года назад сразу после начала в Китае эпидемии COVID-19. Пропускная способность его китайской части составляет 1 миллион тонн различных грузов в год.
Погранпереход находится на реке Уссури между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян. Грузовое сообщение на нём осуществляется на паромах: прибывающие на китайскую сторону российские автомобили загружают бесконтактным способом по принципу "перецепки".
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