https://ria.ru/20220719/granitsa-1803386427.html
На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска Покровка — Жаохэ
На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска Покровка — Жаохэ - РИА Новости, 19.07.2022
На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска Покровка — Жаохэ
На российско-китайской границе возобновил работу в грузовом направлении пункт пропуска Покровка – Жаохэ, закрытый два года назад из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:33
2022-07-19T10:33
2022-07-19T10:33
китай
хабаровский край
хэйлунцзян
общество
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. На российско-китайской границе возобновил работу в грузовом направлении пункт пропуска Покровка – Жаохэ, закрытый два года назад из-за пандемии коронавируса, сообщило во вторник генеральное консульство России в городе Харбин."На российско-китайской границе возобновил работу в грузовом направлении смешанный пункт пропуска Покровка – Жаохэ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.В генконсульстве отметили, что пункт пропуска Покровка – Жаохэ был закрыт два года назад сразу после начала в Китае эпидемии COVID-19. Пропускная способность его китайской части составляет 1 миллион тонн различных грузов в год.Погранпереход находится на реке Уссури между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян. Грузовое сообщение на нём осуществляется на паромах: прибывающие на китайскую сторону российские автомобили загружают бесконтактным способом по принципу "перецепки".
https://ria.ru/20220715/ptsr-1802665314.html
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
китай
хабаровский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, хабаровский край, хэйлунцзян, общество
На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска Покровка — Жаохэ
На границе России и Китая возобновил работу пункт пропуска, закрытый из-за COVID-19