https://ria.ru/20220719/gramotnost-1803502734.html

В России вырос интерес к справочникам по орфографии и пунктуации

В России вырос интерес к справочникам по орфографии и пунктуации - РИА Новости, 19.07.2022

В России вырос интерес к справочникам по орфографии и пунктуации

Интерес россиян к литературе и справочникам по орфографии и пунктуации вырос на 10% за последний год, чаще всего люди интересуются, в частности, толковым... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:42

2022-07-19T16:42

2022-07-19T16:42

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Интерес россиян к литературе и справочникам по орфографии и пунктуации вырос на 10% за последний год, чаще всего люди интересуются, в частности, толковым словарем Дмитрия Ушакова и пособием по грамотной устной речи Татьяны Гартман, соответствующее исследование было подготовлено специально для РИА Новости книжным сервисом "ЛитРес".Во вторник исполняется 102 года с момента выхода декрета Совета народных комиссаров РСФСР о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности."В сервисе "ЛитРес" наблюдается рост популярности литературы в категории "русский язык", в которую входят справочники по пунктуации и орфографии, словари, энциклопедии и издания, посвященные грамотности. Продажи в этой категории в денежном выражении выросли почти на 10% с июня 2021 по июнь 2022, если сравнивать с аналогичным периодом ранее", - говорится в сообщении.Так, в топ-10 вошел, в частности, "Толковый словарь современного русского языка. 100 000 слов и словосочетаний" Дмитрия Ушакова – эта книга занимает третье место рейтинга. На первом оказалась книга "Извините, я иностранец" Крейга Эштона, рассказывающая о переезде уроженца Манчестера в Санкт-Петербург, а на втором – издание "Русский язык. Твоя грамотность в твоих руках" Саида Ильясова, посвященная правилам русского языка, речевым излишествам и происхождению различных русских слов.Четвертое место заняла книга об устной речи "Речь как меч" Татьяны Гартман, а пятое – "Словарь синонимов и антонимов современного русского языка. 50 000 синонимов и 600 антонимических пар" Анны Гавриловой. На шестом месте книга Юлии Андреевой и Ксении Турковой "Русский без нагрузки" с иллюстрациями, на седьмом – справочник "Деловой русский язык на каждый день". На восьмом и десятом местах – аудиоверсии книг Гартман и Эштона. Девятое место занимает книга "#Панталоныфракжилет: что такое языковые заимствования и как они работают" Марии Елиферовой.По мнению шеф-редактора ГК "ЛитРес" Екатерины Писаревой, классическое чтение все еще остается главным путем к получению знаний и обретению грамотности."Надо сказать, что современные читатели прекрасно понимают преимущество грамотной речи. Именно они активно читают новые книги и классику, организовывают книжные клубы, слушают развивающие подкасты, проходят тренинги по постановке речи и голоса. Поэтому меня совсем не удивляет то, что в целом растет спрос на книги, посвященные русскому языку и его правильному употреблению", - прокомментировала собеседница агентства рейтинг.Также Писарева выразила сожаление, что в рейтинг не попали произведение Норы Галь "Слово живое и мертвое" и книга филолога Максима Кронгауза "Русский язык на грани нервного срыва". "Очень их рекомендую всем интересующимся", - сказала она.

https://ria.ru/20220625/volodin-1798047621.html

https://ria.ru/20220625/ssha-1798086181.html

https://ria.ru/20220703/paradoksy-1799561939.html

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общество, литрес, россия, образование - общество