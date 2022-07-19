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В России вырос интерес к справочникам по орфографии и пунктуации - РИА Новости, 19.07.2022
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В России вырос интерес к справочникам по орфографии и пунктуации
В России вырос интерес к справочникам по орфографии и пунктуации - РИА Новости, 19.07.2022
В России вырос интерес к справочникам по орфографии и пунктуации
Интерес россиян к литературе и справочникам по орфографии и пунктуации вырос на 10% за последний год, чаще всего люди интересуются, в частности, толковым... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:42
2022-07-19T16:42
общество
литрес
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образование - общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Интерес россиян к литературе и справочникам по орфографии и пунктуации вырос на 10% за последний год, чаще всего люди интересуются, в частности, толковым словарем Дмитрия Ушакова и пособием по грамотной устной речи Татьяны Гартман, соответствующее исследование было подготовлено специально для РИА Новости книжным сервисом "ЛитРес".Во вторник исполняется 102 года с момента выхода декрета Совета народных комиссаров РСФСР о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности."В сервисе "ЛитРес" наблюдается рост популярности литературы в категории "русский язык", в которую входят справочники по пунктуации и орфографии, словари, энциклопедии и издания, посвященные грамотности. Продажи в этой категории в денежном выражении выросли почти на 10% с июня 2021 по июнь 2022, если сравнивать с аналогичным периодом ранее", - говорится в сообщении.Так, в топ-10 вошел, в частности, "Толковый словарь современного русского языка. 100 000 слов и словосочетаний" Дмитрия Ушакова – эта книга занимает третье место рейтинга. На первом оказалась книга "Извините, я иностранец" Крейга Эштона, рассказывающая о переезде уроженца Манчестера в Санкт-Петербург, а на втором – издание "Русский язык. Твоя грамотность в твоих руках" Саида Ильясова, посвященная правилам русского языка, речевым излишествам и происхождению различных русских слов.Четвертое место заняла книга об устной речи "Речь как меч" Татьяны Гартман, а пятое – "Словарь синонимов и антонимов современного русского языка. 50 000 синонимов и 600 антонимических пар" Анны Гавриловой. На шестом месте книга Юлии Андреевой и Ксении Турковой "Русский без нагрузки" с иллюстрациями, на седьмом – справочник "Деловой русский язык на каждый день". На восьмом и десятом местах – аудиоверсии книг Гартман и Эштона. Девятое место занимает книга "#Панталоныфракжилет: что такое языковые заимствования и как они работают" Марии Елиферовой.По мнению шеф-редактора ГК "ЛитРес" Екатерины Писаревой, классическое чтение все еще остается главным путем к получению знаний и обретению грамотности."Надо сказать, что современные читатели прекрасно понимают преимущество грамотной речи. Именно они активно читают новые книги и классику, организовывают книжные клубы, слушают развивающие подкасты, проходят тренинги по постановке речи и голоса. Поэтому меня совсем не удивляет то, что в целом растет спрос на книги, посвященные русскому языку и его правильному употреблению", - прокомментировала собеседница агентства рейтинг.Также Писарева выразила сожаление, что в рейтинг не попали произведение Норы Галь "Слово живое и мертвое" и книга филолога Максима Кронгауза "Русский язык на грани нервного срыва". "Очень их рекомендую всем интересующимся", - сказала она.
https://ria.ru/20220625/volodin-1798047621.html
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общество, литрес, россия, образование - общество
16:42 19.07.2022
 
В России вырос интерес к справочникам по орфографии и пунктуации

ЛитРес: интерес россиян к справочникам по орфографии и пунктуации за год вырос

© РИА Новости / Любовь Чиликова / Перейти в фотобанкЭкзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Любовь Чиликова
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Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Интерес россиян к литературе и справочникам по орфографии и пунктуации вырос на 10% за последний год, чаще всего люди интересуются, в частности, толковым словарем Дмитрия Ушакова и пособием по грамотной устной речи Татьяны Гартман, соответствующее исследование было подготовлено специально для РИА Новости книжным сервисом "ЛитРес".
Во вторник исполняется 102 года с момента выхода декрета Совета народных комиссаров РСФСР о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности.
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"В сервисе "ЛитРес" наблюдается рост популярности литературы в категории "русский язык", в которую входят справочники по пунктуации и орфографии, словари, энциклопедии и издания, посвященные грамотности. Продажи в этой категории в денежном выражении выросли почти на 10% с июня 2021 по июнь 2022, если сравнивать с аналогичным периодом ранее", - говорится в сообщении.
Так, в топ-10 вошел, в частности, "Толковый словарь современного русского языка. 100 000 слов и словосочетаний" Дмитрия Ушакова – эта книга занимает третье место рейтинга. На первом оказалась книга "Извините, я иностранец" Крейга Эштона, рассказывающая о переезде уроженца Манчестера в Санкт-Петербург, а на втором – издание "Русский язык. Твоя грамотность в твоих руках" Саида Ильясова, посвященная правилам русского языка, речевым излишествам и происхождению различных русских слов.
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Четвертое место заняла книга об устной речи "Речь как меч" Татьяны Гартман, а пятое – "Словарь синонимов и антонимов современного русского языка. 50 000 синонимов и 600 антонимических пар" Анны Гавриловой. На шестом месте книга Юлии Андреевой и Ксении Турковой "Русский без нагрузки" с иллюстрациями, на седьмом – справочник "Деловой русский язык на каждый день". На восьмом и десятом местах – аудиоверсии книг Гартман и Эштона. Девятое место занимает книга "#Панталоныфракжилет: что такое языковые заимствования и как они работают" Марии Елиферовой.
По мнению шеф-редактора ГК "ЛитРес" Екатерины Писаревой, классическое чтение все еще остается главным путем к получению знаний и обретению грамотности.
"Надо сказать, что современные читатели прекрасно понимают преимущество грамотной речи. Именно они активно читают новые книги и классику, организовывают книжные клубы, слушают развивающие подкасты, проходят тренинги по постановке речи и голоса. Поэтому меня совсем не удивляет то, что в целом растет спрос на книги, посвященные русскому языку и его правильному употреблению", - прокомментировала собеседница агентства рейтинг.
Также Писарева выразила сожаление, что в рейтинг не попали произведение Норы Галь "Слово живое и мертвое" и книга филолога Максима Кронгауза "Русский язык на грани нервного срыва". "Очень их рекомендую всем интересующимся", - сказала она.
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