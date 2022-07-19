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В Госдуме отвергли обвинения США в нарушении мирового порядка - РИА Новости, 19.07.2022
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В Госдуме отвергли обвинения США в нарушении мирового порядка
В Госдуме отвергли обвинения США в нарушении мирового порядка - РИА Новости, 19.07.2022
В Госдуме отвергли обвинения США в нарушении мирового порядка
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что единственным виновником в нарушении сложившегося мирового порядка являются США и их политика... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:40
2022-07-19T17:40
в мире
цены на нефть
джанет йеллен
сша
москва
россия
министерство финансов сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что единственным виновником в нарушении сложившегося мирового порядка являются США и их политика вмешательства в дела других суверенных государств.Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявил, что Запад готов принять жесткие меры против стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Глава ведомства также утверждает, что Москва использует экономические инструменты и партнерские связи как "оружие", и призвала ограничить цены на российскую нефть."Единственным виновником нарушения мирового порядка являются США. Они собственными руками уничтожили миропорядок, установленный на Ялтинской международной конференции в 1945 году. Вмешательство во внутренние дела суверенных держав, агрессивная, безответственная и русофобская политика американцев привела к нынешнему мировому кризису", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, американским властям следует ввести санкции за нарушения мирового порядка в отношении своей же страны."США пошли в ва-банк, пытаясь сгущать краски и параллельно угрожать России, но делают это как всегда грубо и опосредованно, используя жестко контролируемых ими сателлитов", - подчеркнул депутат.
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в мире, цены на нефть, джанет йеллен, сша, москва, россия, министерство финансов сша
17:40 19.07.2022
 
В Госдуме отвергли обвинения США в нарушении мирового порядка

Депутат Шеремет обвинил США в нарушении сложившегося мирового порядка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной Думы
Мужчина в здании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что единственным виновником в нарушении сложившегося мирового порядка являются США и их политика вмешательства в дела других суверенных государств.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявил, что Запад готов принять жесткие меры против стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Глава ведомства также утверждает, что Москва использует экономические инструменты и партнерские связи как "оружие", и призвала ограничить цены на российскую нефть.
"Единственным виновником нарушения мирового порядка являются США. Они собственными руками уничтожили миропорядок, установленный на Ялтинской международной конференции в 1945 году. Вмешательство во внутренние дела суверенных держав, агрессивная, безответственная и русофобская политика американцев привела к нынешнему мировому кризису", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, американским властям следует ввести санкции за нарушения мирового порядка в отношении своей же страны.
"США пошли в ва-банк, пытаясь сгущать краски и параллельно угрожать России, но делают это как всегда грубо и опосредованно, используя жестко контролируемых ими сателлитов", - подчеркнул депутат.
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В миреЦены на нефтьДжанет ЙелленСШАМоскваРоссияМинистерство финансов США
 
 
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