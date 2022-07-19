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Госдеп США "глубоко озабочен" из-за смерти британского наемника в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
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Госдеп США "глубоко озабочен" из-за смерти британского наемника в ДНР
Госдеп США "глубоко озабочен" из-за смерти британского наемника в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Госдеп США "глубоко озабочен" из-за смерти британского наемника в ДНР
Госдепартамент США "огорчен и глубоко озабочен" в связи со смертью находившегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури, заявил пресс-секретарь ведомства... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T04:22
2022-07-19T04:22
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Госдепартамент США "огорчен и глубоко озабочен" в связи со смертью находившегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури, заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на родине". В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина."Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури - британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией", - написал Прайс в Twitter.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, украина, великобритания, сша
04:22 19.07.2022
 
Госдеп США "глубоко озабочен" из-за смерти британского наемника в ДНР

Госдеп США "огорчен и глубоко озабочен" из-за смерти британского наемника Пола Ури в ДНР

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Госдепартамент США "огорчен и глубоко озабочен" в связи со смертью находившегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури, заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на родине". В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина.
"Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури - британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией", - написал Прайс в Twitter.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 19:29В мире
МИД Британии обвинил Россию в смерти наемника Пола Ури
 
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