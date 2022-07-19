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Госдеп США "глубоко озабочен" из-за смерти британского наемника в ДНР

Госдеп США "глубоко озабочен" из-за смерти британского наемника в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022

Госдеп США "глубоко озабочен" из-за смерти британского наемника в ДНР

Госдепартамент США "огорчен и глубоко озабочен" в связи со смертью находившегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури, заявил пресс-секретарь ведомства... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T04:22

2022-07-19T04:22

2022-07-19T04:22

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Госдепартамент США "огорчен и глубоко озабочен" в связи со смертью находившегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури, заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на родине". В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина."Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури - британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией", - написал Прайс в Twitter.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/trass-1802848214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина, великобритания, сша