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Сотрудники СК России исследуют место удара по Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/ges-1803458669.html
Сотрудники СК России исследуют место удара по Каховской ГЭС
Сотрудники СК России исследуют место удара по Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.07.2022
Сотрудники СК России исследуют место удара по Каховской ГЭС
Сотрудники Следственного комитета России работают на месте украинского удара по Каховской ГЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:26
2022-07-19T14:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
каховская гэс
в мире
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НОВАЯ КАХОВКА, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России работают на месте украинского удара по Каховской ГЭС, передает корреспондент РИА Новости.На одном из сооружений станции – корабельном шлюзе – сотрудник СК фотографирует повреждения, обломки и осколки, разбросанные по асфальту неподалеку от места попадания ракеты, а также производит записи.Ранее в Каховской районной администрации заявили, что считают удары по Каховской ГЭС террористическими методами, которые свидетельствуют о желании киевского режима уничтожить инфраструктуру, которую он уже не надеется вернуть себе.Украинские войска в последнее время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник удары продолжились, была обстреляна Каховская ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа. Кроме того, пострадали села Райское и Тополевка.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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херсонская область
россия
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96
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Кадры Каховской ГЭС, которую накануне обстреляли украинские войска
Первые кадры РИА Новости с Каховской ГЭС, которую накануне обстреляли украинские войска. В администрации Новой Каховки украинские удары назвали террористическими методами, которые показывают, что киевский режим хочет уничтожить то, что уже не надеется вернуть себе.
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херсонская область , россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), каховская гэс, в мире
14:26 19.07.2022 (обновлено: 14:32 19.07.2022)
 
Сотрудники СК России исследуют место удара по Каховской ГЭС

Сотрудники СК России исследуют место удара по Каховской ГЭС со стороны Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России работают на месте украинского удара по Каховской ГЭС, передает корреспондент РИА Новости.
На одном из сооружений станции – корабельном шлюзе – сотрудник СК фотографирует повреждения, обломки и осколки, разбросанные по асфальту неподалеку от места попадания ракеты, а также производит записи.
Ранее в Каховской районной администрации заявили, что считают удары по Каховской ГЭС террористическими методами, которые свидетельствуют о желании киевского режима уничтожить инфраструктуру, которую он уже не надеется вернуть себе.
Украинские войска в последнее время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник удары продолжились, была обстреляна Каховская ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа. Кроме того, пострадали села Райское и Тополевка.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Кадры Каховской ГЭС, которую накануне обстреляли украинские войска - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 14:04Специальная военная операция на Украине
Каховская администрация обвинила Киев в терроризме
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)Каховская ГЭСВ мире
 
 
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