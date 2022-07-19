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"Газпром" подписал меморандум с Иранской национальной нефтяной компанией - РИА Новости, 19.07.2022
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"Газпром" подписал меморандум с Иранской национальной нефтяной компанией
"Газпром" подписал меморандум с Иранской национальной нефтяной компанией - РИА Новости, 19.07.2022
"Газпром" подписал меморандум с Иранской национальной нефтяной компанией
"Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания (ИННК) подписали в Тегеране меморандум о нефтяном сотрудничестве, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:26
2022-07-19T12:04
газпром
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природный газ
national iranian oil co
нефть
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. "Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания (ИННК) подписали в Тегеране меморандум о нефтяном сотрудничестве, передает агентство Tasnim."Подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между Национальной иранской нефтяной компанией и российской компанией "Газпром", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава ИННК назвал этот меморандум крупнейшей иностранной инвестицией в истории нефтяной промышленности Ирана.Иранское агентство Shana заявило, что сумма соглашения между двумя нефтяными копаниями РФ и Ирана составила 40 миллиардов долларов.Агентство также отметило, что меморандум предполагает разработку газовых месторождений на иранском острве Киш, развитие иранского нефтяного месторождения "Северный Парс", развитие месторождения "Южный Парс", а также разработка 6 других нефтяных месторождений. В соглашении также значатся обмен газом и нефтехимическими и газовыми продуктами между РФ и Ираном, завершение проектов строительства СПГ, строительства экспортных газопроводов.
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газпром, в мире, россия, иран, экономика, природный газ, national iranian oil co, нефть
11:26 19.07.2022 (обновлено: 12:04 19.07.2022)
 
"Газпром" подписал меморандум с Иранской национальной нефтяной компанией

"Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания подписали меморандум о сотрудничестве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. "Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания (ИННК) подписали в Тегеране меморандум о нефтяном сотрудничестве, передает агентство Tasnim.
"Подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между Национальной иранской нефтяной компанией и российской компанией "Газпром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава ИННК назвал этот меморандум крупнейшей иностранной инвестицией в истории нефтяной промышленности Ирана.
Иранское агентство Shana заявило, что сумма соглашения между двумя нефтяными копаниями РФ и Ирана составила 40 миллиардов долларов.
Агентство также отметило, что меморандум предполагает разработку газовых месторождений на иранском острве Киш, развитие иранского нефтяного месторождения "Северный Парс", развитие месторождения "Южный Парс", а также разработка 6 других нефтяных месторождений. В соглашении также значатся обмен газом и нефтехимическими и газовыми продуктами между РФ и Ираном, завершение проектов строительства СПГ, строительства экспортных газопроводов.
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