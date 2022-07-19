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В Еврокомиссии не ждут возобновления поставок газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 19.07.2022
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В Еврокомиссии не ждут возобновления поставок газа по "Северному потоку"
В Еврокомиссии не ждут возобновления поставок газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 19.07.2022
В Еврокомиссии не ждут возобновления поставок газа по "Северному потоку"
Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ, которое ожидается РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:16
2022-07-19T14:19
европа
россия
газпром
siemens
северный поток
канада
экономика
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ, которое ожидается на этой неделе, заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан."Мы работаем, исходя из предположения, что он не вернется в строй", - цитирует издание еврокомиссара, прокомментировавшего на конференции в Сингапуре ситуацию вокруг "Северного потока"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности трубопровода. "Газпром" объяснял это, в том числе, задержкой из-за санкций Канады возврата турбины Siemens из ремонта. Сложившаяся ситуация породила опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали, пишет издание.Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. "Газпром" сообщил, что ждет от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока". СМИ писали, что двигатель находится в пути, может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.
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европа, россия, газпром, siemens, северный поток, канада, экономика, еврокомиссия
14:16 19.07.2022 (обновлено: 14:19 19.07.2022)
 
В Еврокомиссии не ждут возобновления поставок газа по "Северному потоку"

Еврокомиссар Хан не ожидает возобновления работы "Северного потока" после техобслуживания

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ, которое ожидается на этой неделе, заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.
"Европейская комиссия не ожидает возобновления поставок газа в Европу из России по газопроводу "Северный поток", когда на этой неделе завершится плановое техническое обслуживание", - пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова Хана.
"Мы работаем, исходя из предположения, что он не вернется в строй", - цитирует издание еврокомиссара, прокомментировавшего на конференции в Сингапуре ситуацию вокруг "Северного потока".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.
При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности трубопровода. "Газпром" объяснял это, в том числе, задержкой из-за санкций Канады возврата турбины Siemens из ремонта. Сложившаяся ситуация породила опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали, пишет издание.
Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. "Газпром" сообщил, что ждет от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока". СМИ писали, что двигатель находится в пути, может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.
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ЕвропаРоссияГазпромSiemensСеверный потокКанадаЭкономикаЕврокомиссия
 
 
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