https://ria.ru/20220719/gaz-1803455870.html

В Еврокомиссии не ждут возобновления поставок газа по "Северному потоку"

В Еврокомиссии не ждут возобновления поставок газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 19.07.2022

В Еврокомиссии не ждут возобновления поставок газа по "Северному потоку"

Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ, которое ожидается РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:16

2022-07-19T14:16

2022-07-19T14:19

европа

россия

газпром

siemens

северный поток

канада

экономика

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_e82e11c76bfcc9d81580e3f48e10c8a6.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ, которое ожидается на этой неделе, заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан."Мы работаем, исходя из предположения, что он не вернется в строй", - цитирует издание еврокомиссара, прокомментировавшего на конференции в Сингапуре ситуацию вокруг "Северного потока"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности трубопровода. "Газпром" объяснял это, в том числе, задержкой из-за санкций Канады возврата турбины Siemens из ремонта. Сложившаяся ситуация породила опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали, пишет издание.Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. "Газпром" сообщил, что ждет от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока". СМИ писали, что двигатель находится в пути, может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.

https://ria.ru/20220718/gaz-1803329680.html

европа

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, газпром, siemens, северный поток, канада, экономика, еврокомиссия