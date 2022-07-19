https://ria.ru/20220719/gaz-1803360405.html

Эксперт: возобновление работы "Северного потока" может снизить цены на газ

Эксперт: возобновление работы "Северного потока" может снизить цены на газ - РИА Новости, 19.07.2022

Эксперт: возобновление работы "Северного потока" может снизить цены на газ

Возобновление поставок по "Северному потоку" может привести к существенному снижению биржевых цен на газ в Европе, поделился мнением с РИА Новости консультант... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T06:19

2022-07-19T06:19

2022-07-19T06:22

экономика

европа

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Возобновление поставок по "Северному потоку" может привести к существенному снижению биржевых цен на газ в Европе, поделился мнением с РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.Также на снижение газовых котировок может повлиять запуск новых СПГ-активов, например, Tangguh LNG в Индонезии и Coral South FLNG в Мозамбике, добавил собеседник агентства, уточнив, что новости о задержке их ввода станут новым драйвером роста цен.Биржевые котировки в Европе перешли к устойчивому росту с 13 июня. Расчётная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов (по TTF) за несколько дней резко выросла с 900 долларов до отметки выше 1300 долларов и после небольшого снижения вновь подскочила — до 1900 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE."Наиболее значимыми факторами, обуславливающими устойчивый рост цен на европейском рынке с середины июня, являются авария на заводе Freeport, существенное сокращение поставок по "Северному потоку" в результате задержки возвращения турбины газопровода из ремонта, а также последовавшая за ним остановка прокачки в связи с проведением планового технического обслуживания", - объяснил аналитик Vygon.Однако на прошлой неделе котировки вновь снизились, и в пятницу расчётная цена опустилась почти до 1650 долларов. Это может быть связано с краткосрочными отклонениями от равновесного состояния рынка и "отыгрыванием" предшествовавшего резкого роста цен. Также не исключено, что на снижение цен повлияли сообщения о возврате из Канады в Россию турбины для "Северного потока". Теоретически это может привести к увеличению прокачки по магистрали до уровня планового объёма — почти 170 миллионов кубометров в сутки, однако остаётся неясным, нарастит ли "Газпром" поставки после возвращения турбины.Цены на газ на бирже ICE в понедельник опускались до 1625 долларов и поднимались до 1750 долларов за тысячу кубометров, завершили торги ростом на 1,6% к пятнице, до уровня около 1680 долларов. Это в несколько раз выше средних цен прошлых лет.

https://ria.ru/20220718/turbina-1803297499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, европа, газпром, северный поток, в мире