https://ria.ru/20220719/fridman-1803506399.html

Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп"

Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп" - РИА Новости, 19.07.2022

Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп"

Основатели "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинское гражданство, не обращались за ним и не планируют этого в будущем, сообщил РИА Новости РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:51

2022-07-19T16:51

2022-07-19T17:01

михаил фридман

петр авен

альфа-групп

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатели "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинское гражданство, не обращались за ним и не планируют этого в будущем, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что Владимир Зеленский подписал "закрытый указ", согласно которому Авен и Фридман получили украинское гражданство."Эта информация ложная, она никакой действительности не соответствует: ни Фридман, ни Авен, никто из руководства "Альфа-групп" никогда не обращался за украинским гражданством, не получал его и делать этого не планирует. Эта информация является заведомой провокацией с целью опорочить деловую репутацию добросовестных российских предпринимателей", - заявил собеседник агентства.Он добавил, что представители "Альфа-групп" рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело о клевете.

https://ria.ru/20220607/grazhdanstvo-1793634628.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил фридман, петр авен, альфа-групп, украина