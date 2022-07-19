16:51 19.07.2022 (обновлено: 17:01 19.07.2022)
Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп"
"Альфа-групп": Фридман и Авен не получали украинское гражданство и не обращались за ним
© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель наблюдательного совета директоров концерна "Альфа-групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен
Председатель наблюдательного совета директоров концерна "Альфа-групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатели "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинское гражданство, не обращались за ним и не планируют этого в будущем, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что Владимир Зеленский подписал "закрытый указ", согласно которому Авен и Фридман получили украинское гражданство.
"Эта информация ложная, она никакой действительности не соответствует: ни Фридман, ни Авен, никто из руководства "Альфа-групп" никогда не обращался за украинским гражданством, не получал его и делать этого не планирует. Эта информация является заведомой провокацией с целью опорочить деловую репутацию добросовестных российских предпринимателей", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что представители "Альфа-групп" рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело о клевете.