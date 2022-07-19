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Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп" - РИА Новости, 19.07.2022
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Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп"
Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп" - РИА Новости, 19.07.2022
Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп"
Основатели "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинское гражданство, не обращались за ним и не планируют этого в будущем, сообщил РИА Новости РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:51
2022-07-19T17:01
михаил фридман
петр авен
альфа-групп
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатели "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинское гражданство, не обращались за ним и не планируют этого в будущем, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что Владимир Зеленский подписал "закрытый указ", согласно которому Авен и Фридман получили украинское гражданство."Эта информация ложная, она никакой действительности не соответствует: ни Фридман, ни Авен, никто из руководства "Альфа-групп" никогда не обращался за украинским гражданством, не получал его и делать этого не планирует. Эта информация является заведомой провокацией с целью опорочить деловую репутацию добросовестных российских предпринимателей", - заявил собеседник агентства.Он добавил, что представители "Альфа-групп" рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело о клевете.
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михаил фридман, петр авен, альфа-групп, украина
16:51 19.07.2022 (обновлено: 17:01 19.07.2022)
 
Фридман и Авен не получали украинское гражданство, сообщили в "Альфа-групп"

"Альфа-групп": Фридман и Авен не получали украинское гражданство и не обращались за ним

© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель наблюдательного совета директоров концерна "Альфа-групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен
Председатель наблюдательного совета директоров концерна Альфа-групп Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Председатель наблюдательного совета директоров концерна "Альфа-групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатели "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинское гражданство, не обращались за ним и не планируют этого в будущем, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что Владимир Зеленский подписал "закрытый указ", согласно которому Авен и Фридман получили украинское гражданство.
"Эта информация ложная, она никакой действительности не соответствует: ни Фридман, ни Авен, никто из руководства "Альфа-групп" никогда не обращался за украинским гражданством, не получал его и делать этого не планирует. Эта информация является заведомой провокацией с целью опорочить деловую репутацию добросовестных российских предпринимателей", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что представители "Альфа-групп" рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело о клевете.
Журналист Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 07:46
Секретарь СНБО: Невзоров* еще не получил украинское гражданство
 
Михаил ФридманПетр АвенАльфа-ГруппУкраина
 
 
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