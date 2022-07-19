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Самарцы выступили на федеральном форуме "Сильные идеи для нового времени"

Самарцы выступили на федеральном форуме "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 19.07.2022

Самарцы выступили на федеральном форуме "Сильные идеи для нового времени"

Жители Самарской области представили лучшие идеи на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:47

2022-07-19T21:47

2022-07-19T21:47

общество

дмитрий азаров

самарская область

москва

центр международной торговли

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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Жители Самарской области представили лучшие идеи на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, во вторник, 19 июля, в Центре международной торговли в Москве стартовала очная часть двухдневного форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и "Росконгресс"."Самарская область традиционно в числе самых активных участников форума. В этом году регион вошел в тройку лидеров по числу идей, представив на форум 1351 инициативу", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что почти половина инициатив приходится на направление "Национальная социальная инициатива", на втором месте - направление "Развитие регионов", на третьем – "Национальная экологическая инициатива". По количеству предложений, попавших в федеральный ТОП-1000 и ТОП-100, Самарская область также находится в тройке лидеров, отметили в пресс-службе.В рамках работы первого дня форума прошло заседание "Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей". Опыт участия Самарской области в форуме и лучшие региональные практики представил губернатор региона Дмитрий Азаров.По информации пресс-службы, в феврале, когда стартовал форум, был создан региональный штаб, по каждому из семи тематических направлений форума сформированы команды, в которые вошли эксперты, ученые, общественники, которые помогали в формировании и продвижении идей. Кроме того, была проведена обширная информационная кампания, оказана помощь в размещении инициатив на крауд-платформе, было организовано взаимодействие с органами местного самоуправления.На втором этапе форума региональная команда, оценив общее количество заявок, сконцентрировала свою работу на качестве их проработки. Был проведен обучающий семинар с научным сообществом, с победителями и обладателями различных грантов предыдущего периода, экспертами, что позволило авторам идей более четко их определить и подобрать инструменты для их реализации."Совместная работа, взаимодействие власти и общества приводит к таким результатам. У нас есть сильные идеи для нового времени. Форум сподвигает всех нас на то, чтобы услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе и регионе и на уровне всей России", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор отметил, что среди проектов-победителей был определен ряд проектов, которые будут реализованы на территории региона."Мы вместе, действуя сообща, сделаем этот мир чуть лучше, добрее, полезнее для тех, кто нуждается в нашей помощи. Уверен, что мы совместно воплотим в жизнь эти идеи, чтобы наша Родина становилась сильнее год от года", - приводит слова Азарова пресс-служба.

самарская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, дмитрий азаров, самарская область, москва, центр международной торговли