https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803460558.html

Евросоюз и Албания открыли переговоры о вхождении страны в союз

Евросоюз и Албания открыли переговоры о вхождении страны в союз - РИА Новости, 19.07.2022

Евросоюз и Албания открыли переговоры о вхождении страны в союз

Евросоюз и Албания открыли переговоры о присоединении страны к ЕС, сообщил глава МИД председательствующей в Совете стран ЕС Чехии Ян Липавский на... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:30

2022-07-19T14:30

2022-07-19T14:30

в мире

албания

северная македония

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз и Албания открыли переговоры о присоединении страны к ЕС, сообщил глава МИД председательствующей в Совете стран ЕС Чехии Ян Липавский на пресс-конференции."Первая межправительственная конференция о присоединении Албании к Евросоюзу прошла сегодня. Это знаменует открытие переговоров о присоединении к ЕС", - сказал он.Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония - в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье ожидали начала переговоров.Их старт с Албанией был увязан с началом аналогичных переговоров с Северной Македонией и в последние время откладывался. В минувшую субботу депутаты правящей в Северной Македонии коалиции поддержали предложение Франции по соглашению с Болгарией ради открытия переговоров о вступлении страны в ЕС.Ранее во вторник межправительственная конференция ЕС прошла и с Северной Македонией, положив начало переговорам о присоединении к союзу с этой страны.Процесс вступления в ЕС в целом состоит из трех этапов, отмечает Еврокомиссия (ЕК) в своих материалах. Первый - получение статуса кандидата, однако это не означает начала официальных переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС в каждой стране. Их начало одновременно с другим государством не гарантирует их одновременного окончания, отмечается ЕК. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС, говорится на сайте Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803300209.html

https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

албания

северная македония

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в мире, албания, северная македония, евросоюз, еврокомиссия