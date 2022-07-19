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Евросоюз и Албания открыли переговоры о вхождении страны в союз - РИА Новости, 19.07.2022
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Евросоюз и Албания открыли переговоры о вхождении страны в союз
Евросоюз и Албания открыли переговоры о вхождении страны в союз - РИА Новости, 19.07.2022
Евросоюз и Албания открыли переговоры о вхождении страны в союз
Евросоюз и Албания открыли переговоры о присоединении страны к ЕС, сообщил глава МИД председательствующей в Совете стран ЕС Чехии Ян Липавский на... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:30
2022-07-19T14:30
в мире
албания
северная македония
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз и Албания открыли переговоры о присоединении страны к ЕС, сообщил глава МИД председательствующей в Совете стран ЕС Чехии Ян Липавский на пресс-конференции."Первая межправительственная конференция о присоединении Албании к Евросоюзу прошла сегодня. Это знаменует открытие переговоров о присоединении к ЕС", - сказал он.Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония - в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье ожидали начала переговоров.Их старт с Албанией был увязан с началом аналогичных переговоров с Северной Македонией и в последние время откладывался. В минувшую субботу депутаты правящей в Северной Македонии коалиции поддержали предложение Франции по соглашению с Болгарией ради открытия переговоров о вступлении страны в ЕС.Ранее во вторник межправительственная конференция ЕС прошла и с Северной Македонией, положив начало переговорам о присоединении к союзу с этой страны.Процесс вступления в ЕС в целом состоит из трех этапов, отмечает Еврокомиссия (ЕК) в своих материалах. Первый - получение статуса кандидата, однако это не означает начала официальных переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС в каждой стране. Их начало одновременно с другим государством не гарантирует их одновременного окончания, отмечается ЕК. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС, говорится на сайте Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803300209.html
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в мире, албания, северная македония, евросоюз, еврокомиссия
14:30 19.07.2022
 
Евросоюз и Албания открыли переговоры о вхождении страны в союз

МИД Чехии: Евросоюз и Албания открыли переговоры о присоединении страны к союзу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПриштина. Албанский флаг
Приштина. Албанский флаг - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз и Албания открыли переговоры о присоединении страны к ЕС, сообщил глава МИД председательствующей в Совете стран ЕС Чехии Ян Липавский на пресс-конференции.
"Первая межправительственная конференция о присоединении Албании к Евросоюзу прошла сегодня. Это знаменует открытие переговоров о присоединении к ЕС", - сказал он.
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Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония - в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье ожидали начала переговоров.
Их старт с Албанией был увязан с началом аналогичных переговоров с Северной Македонией и в последние время откладывался. В минувшую субботу депутаты правящей в Северной Македонии коалиции поддержали предложение Франции по соглашению с Болгарией ради открытия переговоров о вступлении страны в ЕС.
Ранее во вторник межправительственная конференция ЕС прошла и с Северной Македонией, положив начало переговорам о присоединении к союзу с этой страны.
Процесс вступления в ЕС в целом состоит из трех этапов, отмечает Еврокомиссия (ЕК) в своих материалах. Первый - получение статуса кандидата, однако это не означает начала официальных переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС в каждой стране. Их начало одновременно с другим государством не гарантирует их одновременного окончания, отмечается ЕК. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС, говорится на сайте Еврокомиссии.
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