https://ria.ru/20220719/estoniya-1803537215.html

ЕС выделит Эстонии финансовую помощь на восстановление запасов вооружения

ЕС выделит Эстонии финансовую помощь на восстановление запасов вооружения - РИА Новости, 19.07.2022

ЕС выделит Эстонии финансовую помощь на восстановление запасов вооружения

Эстония получит от Евросоюза 135 миллионов евро за поставленное на Украину оружие, на эти средства она сможет закупить новое вооружение, сообщил во вторник... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:38

2022-07-19T18:38

2022-07-19T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

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евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл - РИА Новости. Эстония получит от Евросоюза 135 миллионов евро за поставленное на Украину оружие, на эти средства она сможет закупить новое вооружение, сообщил во вторник канцлер министерства обороны Кусти Салм.Еврокомиссия предлагает дополнительно выделить 500 миллионов евро на ближайшие два года для поддержки совместных закупок вооружений на европейском рынке, истощенных из-за поставок Украине, сообщил во вторник еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Таким образом, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 миллиарда евро.По словам Салма, в общей сложности Эстония поставила Украине военную помощь на сумму 250 миллионов евро. "Евросоюз уже одобрил пять из этих 500-миллионных пакетов с начала событий на Украине, и поскольку Эстония была одной из самых первых, кто предоставил масштабную военную помощь, мы получим оттуда 135 миллионов евро и восстановим наши запасы", — сказал Салм порталу государственного телерадиовещания ERR.Он также отметил, что из следующих пакетов помощи, которые еще не распределены между государствами ЕС, Эстония получит дополнительные средства.Салм подчеркнул, что эти деньги пойдут на восстановление запасов вооружения, которые Эстония предоставила Украине. "Возможно, они пойдут на дополнительные закупки противотанковых мин и противотанковых ракет", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803447604.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сергей лавров, украина, эстония, нато, евросоюз