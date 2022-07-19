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ЕС выделит Эстонии финансовую помощь на восстановление запасов вооружения - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/estoniya-1803537215.html
ЕС выделит Эстонии финансовую помощь на восстановление запасов вооружения
ЕС выделит Эстонии финансовую помощь на восстановление запасов вооружения - РИА Новости, 19.07.2022
ЕС выделит Эстонии финансовую помощь на восстановление запасов вооружения
Эстония получит от Евросоюза 135 миллионов евро за поставленное на Украину оружие, на эти средства она сможет закупить новое вооружение, сообщил во вторник... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:38
2022-07-19T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
эстония
нато
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл - РИА Новости. Эстония получит от Евросоюза 135 миллионов евро за поставленное на Украину оружие, на эти средства она сможет закупить новое вооружение, сообщил во вторник канцлер министерства обороны Кусти Салм.Еврокомиссия предлагает дополнительно выделить 500 миллионов евро на ближайшие два года для поддержки совместных закупок вооружений на европейском рынке, истощенных из-за поставок Украине, сообщил во вторник еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Таким образом, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 миллиарда евро.По словам Салма, в общей сложности Эстония поставила Украине военную помощь на сумму 250 миллионов евро. "Евросоюз уже одобрил пять из этих 500-миллионных пакетов с начала событий на Украине, и поскольку Эстония была одной из самых первых, кто предоставил масштабную военную помощь, мы получим оттуда 135 миллионов евро и восстановим наши запасы", — сказал Салм порталу государственного телерадиовещания ERR.Он также отметил, что из следующих пакетов помощи, которые еще не распределены между государствами ЕС, Эстония получит дополнительные средства.Салм подчеркнул, что эти деньги пойдут на восстановление запасов вооружения, которые Эстония предоставила Украине. "Возможно, они пойдут на дополнительные закупки противотанковых мин и противотанковых ракет", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803447604.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сергей лавров, украина, эстония, нато, евросоюз
18:38 19.07.2022
 
ЕС выделит Эстонии финансовую помощь на восстановление запасов вооружения

Минобороны Эстонии: Таллин получит от ЕС 135 миллионов евро за поставленное Украине оружие

© РИА Новости / Рамиль СитдиковФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл - РИА Новости. Эстония получит от Евросоюза 135 миллионов евро за поставленное на Украину оружие, на эти средства она сможет закупить новое вооружение, сообщил во вторник канцлер министерства обороны Кусти Салм.
Еврокомиссия предлагает дополнительно выделить 500 миллионов евро на ближайшие два года для поддержки совместных закупок вооружений на европейском рынке, истощенных из-за поставок Украине, сообщил во вторник еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Таким образом, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 миллиарда евро.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
13:52
В ЕК назвали виды оружия, которых не хватает в ЕС из-за Украины
По словам Салма, в общей сложности Эстония поставила Украине военную помощь на сумму 250 миллионов евро. "Евросоюз уже одобрил пять из этих 500-миллионных пакетов с начала событий на Украине, и поскольку Эстония была одной из самых первых, кто предоставил масштабную военную помощь, мы получим оттуда 135 миллионов евро и восстановим наши запасы", — сказал Салм порталу государственного телерадиовещания ERR.
Он также отметил, что из следующих пакетов помощи, которые еще не распределены между государствами ЕС, Эстония получит дополнительные средства.
Салм подчеркнул, что эти деньги пойдут на восстановление запасов вооружения, которые Эстония предоставила Украине. "Возможно, они пойдут на дополнительные закупки противотанковых мин и противотанковых ракет", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаЭстонияНАТОЕвросоюз
 
 
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