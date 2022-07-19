09:22 19.07.2022 (обновлено: 09:45 19.07.2022)
Володин раскритиковал идею запретить россиянам в Эстонии владеть оружием
Спикер ГД Володин назвал идею запретить россиянам в Эстонии владеть оружием деградацией
Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею властей Эстонии запретить живущим в стране россиянам и белорусам владеть оружием, а также ненависть эстонских властей к собственным инакомыслящим гражданам, назвав подобное новым уровнем деградации.
Он напомнил, что глава МВД Эстонии предложил запретить владеть оружием россиянам и белорусам по национальному признаку, также глава ведомства заявил, что "следует заняться" эстонскими гражданами, "недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обострённой ситуации могут представлять угрозы". По словам Володина, никто из глав европейских государств, Европарламента, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутился и не осудил власти Эстонии за "человеконенавистническую позицию".
"Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам - инакомыслящим", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что о желании избавиться от несогласных говорится откровенно для запугивания своего населения.
В пятницу сообщалось, что новая правительственная коалиция Эстонии планирует запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием. По словам кандидата на пост главы МВД Лаури Ляэнеметса, соответствующий закон может быть принят к концу этого года.
В начале марта эстонский Союз владельцев оружия выступил с предложением к МВД внести поправки в закон об оружии, которые позволят владеть оружием в стране только гражданам Эстонии, а также стран-членов ЕС и НАТО. По мнению организации, следует немедленно приостановить действие разрешений на владение оружием, выданных гражданам РФ или союзных ей стран, которые проживают в Эстонии, для обеспечения безопасности республики. По данным Союза, в Эстонии проживает 1300 граждан РФ, которые имеют разрешение на владение оружием и владеют огнестрельным оружием. Тогда МВД отклонило это предложение, отметив, что каждый случай возможной угрозы безопасности нужно рассматривать отдельно.
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