https://ria.ru/20220719/estoniya-1803372749.html

Володин раскритиковал идею запретить россиянам в Эстонии владеть оружием

Володин раскритиковал идею запретить россиянам в Эстонии владеть оружием - РИА Новости, 19.07.2022

Володин раскритиковал идею запретить россиянам в Эстонии владеть оружием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею властей Эстонии запретить живущим в стране россиянам и белорусам владеть оружием, а также ненависть... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:22

2022-07-19T09:22

2022-07-19T09:45

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею властей Эстонии запретить живущим в стране россиянам и белорусам владеть оружием, а также ненависть эстонских властей к собственным инакомыслящим гражданам, назвав подобное новым уровнем деградации.Он напомнил, что глава МВД Эстонии предложил запретить владеть оружием россиянам и белорусам по национальному признаку, также глава ведомства заявил, что "следует заняться" эстонскими гражданами, "недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обострённой ситуации могут представлять угрозы". По словам Володина, никто из глав европейских государств, Европарламента, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутился и не осудил власти Эстонии за "человеконенавистническую позицию"."Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам - инакомыслящим", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что о желании избавиться от несогласных говорится откровенно для запугивания своего населения.В пятницу сообщалось, что новая правительственная коалиция Эстонии планирует запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием. По словам кандидата на пост главы МВД Лаури Ляэнеметса, соответствующий закон может быть принят к концу этого года.В начале марта эстонский Союз владельцев оружия выступил с предложением к МВД внести поправки в закон об оружии, которые позволят владеть оружием в стране только гражданам Эстонии, а также стран-членов ЕС и НАТО. По мнению организации, следует немедленно приостановить действие разрешений на владение оружием, выданных гражданам РФ или союзных ей стран, которые проживают в Эстонии, для обеспечения безопасности республики. По данным Союза, в Эстонии проживает 1300 граждан РФ, которые имеют разрешение на владение оружием и владеют огнестрельным оружием. Тогда МВД отклонило это предложение, отметив, что каждый случай возможной угрозы безопасности нужно рассматривать отдельно.

https://ria.ru/20220610/estoniya-1794002830.html

https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, россия, украина, европарламент, парламентская ассамблея совета европы, обсе