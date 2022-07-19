17:49 19.07.2022 (обновлено: 17:52 19.07.2022)
В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США
Ракетный эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки
© AP Photo / Aaron FavilaРакетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69)
© AP Photo / Aaron Favila
Ракетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69). Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл — РИА Новости. В порт финской столицы во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, сообщает посольство США в Финляндии.
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USS Arleigh Burke (DDG 51) — ракетный эсминец класса Arleigh Burke, которым командует Патрик Чепмен. Судно имеет длину 154 метра и ширину 18 метров, а его экипаж составляет около 330 человек. В зависимости от поставленных задач корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс. По данным на вторник, заявки Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 15 стран из 30. Ими стали: Канада, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Великобритания, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Словения, Латвия и Хорватия. Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.