Рейтинг@Mail.ru
В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/esminets-1803525422.html
В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США
В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США - РИА Новости, 19.07.2022
В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США
В порт финской столицы во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, сообщает посольство США в Финляндии. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:49
2022-07-19T17:52
в мире
финляндия
нато
сша
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760272612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee67a7e5bd35152f14ce6e1aadd59bb.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл — РИА Новости. В порт финской столицы во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, сообщает посольство США в Финляндии."С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО", - говорится в сообщении дипмиссии в социальных сетях. Корабль посещал Хельсинки в ноябре 2021 года.USS Arleigh Burke (DDG 51) — ракетный эсминец класса Arleigh Burke, которым командует Патрик Чепмен. Судно имеет длину 154 метра и ширину 18 метров, а его экипаж составляет около 330 человек. В зависимости от поставленных задач корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс. По данным на вторник, заявки Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 15 стран из 30. Ими стали: Канада, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Великобритания, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Словения, Латвия и Хорватия. Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
финляндия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760272612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d589a5237cf7b7fb8d0fbf78c24bd6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, нато, сша, военно-морские силы сша
17:49 19.07.2022 (обновлено: 17:52 19.07.2022)
 
В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

Ракетный эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки

© AP Photo / Aaron FavilaРакетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69)
Ракетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69) - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Ракетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69). Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл — РИА Новости. В порт финской столицы во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, сообщает посольство США в Финляндии.
"С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО", - говорится в сообщении дипмиссии в социальных сетях. Корабль посещал Хельсинки в ноябре 2021 года.
Солдаты спецназа США (зеленые береты) - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 08:00
США готовятся к большой войне с Россией в Европе
USS Arleigh Burke (DDG 51) — ракетный эсминец класса Arleigh Burke, которым командует Патрик Чепмен. Судно имеет длину 154 метра и ширину 18 метров, а его экипаж составляет около 330 человек. В зависимости от поставленных задач корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс. По данным на вторник, заявки Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 15 стран из 30. Ими стали: Канада, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Великобритания, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Словения, Латвия и Хорватия. Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреФинляндияНАТОСШАВоенно-морские силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала