https://ria.ru/20220719/esminets-1803525422.html

В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США - РИА Новости, 19.07.2022

В Финляндию прибыл ракетный эсминец ВМС США

В порт финской столицы во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, сообщает посольство США в Финляндии. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:49

2022-07-19T17:49

2022-07-19T17:52

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл — РИА Новости. В порт финской столицы во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, сообщает посольство США в Финляндии."С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО", - говорится в сообщении дипмиссии в социальных сетях. Корабль посещал Хельсинки в ноябре 2021 года.USS Arleigh Burke (DDG 51) — ракетный эсминец класса Arleigh Burke, которым командует Патрик Чепмен. Судно имеет длину 154 метра и ширину 18 метров, а его экипаж составляет около 330 человек. В зависимости от поставленных задач корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс. По данным на вторник, заявки Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 15 стран из 30. Ими стали: Канада, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Великобритания, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Словения, Латвия и Хорватия. Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато, сша, военно-морские силы сша