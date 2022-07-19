https://ria.ru/20220719/energiya-1803551737.html

Еврокомиссия представит пакет по экономии энергии "для безопасной зимы"

Еврокомиссия представит пакет по экономии энергии "для безопасной зимы" - РИА Новости, 19.07.2022

Еврокомиссия представит пакет по экономии энергии "для безопасной зимы"

Еврокомиссия (ЕК) 20 июля представит свой пакет по экономии энергии в Евросоюзе для безопасного прохождения зимы, говорится в Twitter пресс-секретаря ЕК Эрика... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:45

2022-07-19T19:45

2022-07-19T21:11

в мире

еврокомиссия

эрик мамер

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) 20 июля представит свой пакет по экономии энергии в Евросоюзе для безопасного прохождения зимы, говорится в Twitter пресс-секретаря ЕК Эрика Мамера."Завтра Еврокомиссия представит свой пакет "Экономить энергию для безопасной зимы", - написал он.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 июля сообщила, что ЕК планировала представить через две недели план для Евросоюза на случай полной остановки поставок российского газа.Исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис 11 июля сказал, что ЕК не считает главным сценарием развития событий полную остановку поставок газа из России в ближайшие месяцы, но это не тот риск, который ЕК может исключить.Как отметил Мамер на брифинге во вторник, Еврокомиссия, создавая план готовности к зиме, основывается на самом худшем возможном сценарии развития событий, то есть на полной остановке поставок газа от "Газпрома"."Случиться это или нет - кто знает", - сказал он.

https://ria.ru/20220705/polsha-1800467606.html

https://ria.ru/20220719/frantsiya-1803379363.html

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в мире, еврокомиссия, эрик мамер