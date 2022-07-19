https://ria.ru/20220719/eksport-1803542926.html

США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88 процентов

США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88 процентов - РИА Новости, 19.07.2022

США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88 процентов

США сократили экспорт в Россию на 88% с конца февраля, сообщил американский замминистра торговли Алан Эстевез. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:57

2022-07-19T18:57

2022-07-19T18:57

экономика

россия

сша

министерство торговли сша

в мире

экспорт

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601678820_0:167:2040:1315_1920x0_80_0_0_c8b3d13bd5c6a210a9e22b974ee11b39.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США сократили экспорт в Россию на 88% с конца февраля, сообщил американский замминистра торговли Алан Эстевез."В целом экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года", - сказал он, выступая на слушаниях в конгрессе.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.Эстевез пояснил, что речь идет об отчетном периоде с 24 февраля по 1 июля.Сославшись на экспертные расчеты, он сообщил, что 37 стран, которые применяют сходные меры экспортного контроля, сократили поставки в Россию на 60%, а государства, остающиеся в стороне от санкций, - на 40%. В подсчетах, по словам замминистра, учитываются 54 страны, на которые, как утверждает Эстевез, приходится 90% российского импорта.Эстевез также рассказал, что с 24 февраля американские власти перехватили 218 поставок в Россию на сумму 90 миллионов долларов. По его словам, министерство торговли США также выявило более 150 самолетов, которые, как они считают, эксплуатируются в России и Белоруссии в нарушение санкций.

https://ria.ru/20220719/imuschestvo-1803536288.html

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сша, министерство торговли сша, в мире, экспорт, торговля