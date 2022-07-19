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США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88 процентов - РИА Новости, 19.07.2022
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США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88 процентов
США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88 процентов - РИА Новости, 19.07.2022
США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88 процентов
США сократили экспорт в Россию на 88% с конца февраля, сообщил американский замминистра торговли Алан Эстевез. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:57
2022-07-19T18:57
экономика
россия
сша
министерство торговли сша
в мире
экспорт
торговля
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США сократили экспорт в Россию на 88% с конца февраля, сообщил американский замминистра торговли Алан Эстевез."В целом экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года", - сказал он, выступая на слушаниях в конгрессе.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.Эстевез пояснил, что речь идет об отчетном периоде с 24 февраля по 1 июля.Сославшись на экспертные расчеты, он сообщил, что 37 стран, которые применяют сходные меры экспортного контроля, сократили поставки в Россию на 60%, а государства, остающиеся в стороне от санкций, - на 40%. В подсчетах, по словам замминистра, учитываются 54 страны, на которые, как утверждает Эстевез, приходится 90% российского импорта.Эстевез также рассказал, что с 24 февраля американские власти перехватили 218 поставок в Россию на сумму 90 миллионов долларов. По его словам, министерство торговли США также выявило более 150 самолетов, которые, как они считают, эксплуатируются в России и Белоруссии в нарушение санкций.
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экономика, россия, сша, министерство торговли сша, в мире, экспорт, торговля
18:57 19.07.2022
 
США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88 процентов

Замглавы Минторга США Эстевез заявил о сокращении экспорта в Россию на 88% с конца февраля

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США сократили экспорт в Россию на 88% с конца февраля, сообщил американский замминистра торговли Алан Эстевез.
"В целом экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года", - сказал он, выступая на слушаниях в конгрессе.
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18:36
В США предложили отдавать Украине доход с конфискованного имущества россиян
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Эстевез пояснил, что речь идет об отчетном периоде с 24 февраля по 1 июля.
Сославшись на экспертные расчеты, он сообщил, что 37 стран, которые применяют сходные меры экспортного контроля, сократили поставки в Россию на 60%, а государства, остающиеся в стороне от санкций, - на 40%. В подсчетах, по словам замминистра, учитываются 54 страны, на которые, как утверждает Эстевез, приходится 90% российского импорта.
Эстевез также рассказал, что с 24 февраля американские власти перехватили 218 поставок в Россию на сумму 90 миллионов долларов. По его словам, министерство торговли США также выявило более 150 самолетов, которые, как они считают, эксплуатируются в России и Белоруссии в нарушение санкций.
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