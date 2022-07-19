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ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/ek-1803412223.html
ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине
ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине - РИА Новости, 19.07.2022
ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине
Еврокомиссия предлагает выделить 500 миллионов евро на ближайшие два года для поддержки совместных закупок вооружений на европейском рынке для стран, истощенных РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:18
2022-07-19T15:41
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает выделить 500 миллионов евро на ближайшие два года для поддержки совместных закупок вооружений на европейском рынке для стран, истощенных из-за поставок Украине, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон."Этот инструмент, созданный на основе запроса Европейского совета, должен помочь удовлетворить наиболее срочные и критичные потребности в оборонной продукции. &lt;...&gt; Еврокомиссия предлагает бюджет в 500 миллионов на 2022-2024 годы", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803417510.html
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ситуация в днр и лнр, еврокомиссия, евросоюз
12:18 19.07.2022 (обновлено: 15:41 19.07.2022)
 
ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине

ЕК предложила выделить 500 миллионов евро странам, истощенным поставками оружия Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает выделить 500 миллионов евро на ближайшие два года для поддержки совместных закупок вооружений на европейском рынке для стран, истощенных из-за поставок Украине, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
"Этот инструмент, созданный на основе запроса Европейского совета, должен помочь удовлетворить наиболее срочные и критичные потребности в оборонной продукции. <...> Еврокомиссия предлагает бюджет в 500 миллионов на 2022-2024 годы", — сказал он.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
12:29
ЕС конкретизирует предыдущие санкции
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 12:00
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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