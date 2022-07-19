https://ria.ru/20220719/ek-1803412223.html

ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине

ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине - РИА Новости, 19.07.2022

ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине

Еврокомиссия предлагает выделить 500 миллионов евро на ближайшие два года для поддержки совместных закупок вооружений на европейском рынке для стран, истощенных РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:18

2022-07-19T12:18

2022-07-19T15:41

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает выделить 500 миллионов евро на ближайшие два года для поддержки совместных закупок вооружений на европейском рынке для стран, истощенных из-за поставок Украине, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон."Этот инструмент, созданный на основе запроса Европейского совета, должен помочь удовлетворить наиболее срочные и критичные потребности в оборонной продукции. <...> Еврокомиссия предлагает бюджет в 500 миллионов на 2022-2024 годы", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803417510.html

https://ria.ru/20220716/italiya-1802917095.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация в днр и лнр, еврокомиссия, евросоюз