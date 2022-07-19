12:18 19.07.2022 (обновлено: 15:41 19.07.2022)
ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине
ЕК предложила выделить 500 миллионов евро странам, истощенным поставками оружия Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает выделить 500 миллионов евро на ближайшие два года для поддержки совместных закупок вооружений на европейском рынке для стран, истощенных из-за поставок Украине, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
"Этот инструмент, созданный на основе запроса Европейского совета, должен помочь удовлетворить наиболее срочные и критичные потребности в оборонной продукции. <...> Еврокомиссия предлагает бюджет в 500 миллионов на 2022-2024 годы", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.