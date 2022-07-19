https://ria.ru/20220719/dtp-1803379989.html

Стали известны подробности смертельного ДТП на МКАД

Стали известны подробности смертельного ДТП на МКАД - РИА Новости, 19.07.2022

Стали известны подробности смертельного ДТП на МКАД

Авария с участием четырех машин произошла на МКАД, один человек погиб, двое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:05

2022-07-19T10:05

2022-07-19T14:33

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авария с участием четырех машин произошла на МКАД, один человек погиб, двое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Ранее в столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что в шестом часу утра на 22-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись три автомобиля, погиб один человек.Как уточнили в московском ГИБДД, "Газель" остановилась на второй полосе из-за поломки, к ней подъехала Mazda, чтобы помочь водителю. Затем таксист на KIA врезался в "Газель", после чего такси загорелось - водитель и пассажир успели покинуть машину. Водитель фургона, пытаясь избежать наезда, отпрыгнул на соседнюю полосу, где его сбил Ford."В результате происшествия водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался. Водитель и пассажир такси при столкновении получили различные травмы и были госпитализированы. Водители автомобилей Ford и Mazda не пострадали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220718/arest-1803334202.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры массового ДТП на 22-м км МКАДа Кадры массового ДТП на 22-м км МКАДа 2022-07-19T10:05 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, авто