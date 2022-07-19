https://ria.ru/20220719/dtp-1803379989.html
Стали известны подробности смертельного ДТП на МКАД
Стали известны подробности смертельного ДТП на МКАД - РИА Новости, 19.07.2022
Стали известны подробности смертельного ДТП на МКАД
Авария с участием четырех машин произошла на МКАД, один человек погиб, двое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:05
2022-07-19T10:05
2022-07-19T14:33
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авария с участием четырех машин произошла на МКАД, один человек погиб, двое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Ранее в столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что в шестом часу утра на 22-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись три автомобиля, погиб один человек.Как уточнили в московском ГИБДД, "Газель" остановилась на второй полосе из-за поломки, к ней подъехала Mazda, чтобы помочь водителю. Затем таксист на KIA врезался в "Газель", после чего такси загорелось - водитель и пассажир успели покинуть машину. Водитель фургона, пытаясь избежать наезда, отпрыгнул на соседнюю полосу, где его сбил Ford."В результате происшествия водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался. Водитель и пассажир такси при столкновении получили различные травмы и были госпитализированы. Водители автомобилей Ford и Mazda не пострадали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220718/arest-1803334202.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры массового ДТП на 22-м км МКАДа
Кадры массового ДТП на 22-м км МКАДа
2022-07-19T10:05
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, авто
10:05 19.07.2022 (обновлено: 14:33 19.07.2022)
Стали известны подробности смертельного ДТП на МКАД
В ДТП с участием четырех машин на МКАД погиб один человек, еще двое пострадали
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авария с участием четырех машин произошла на МКАД, один человек погиб, двое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Ранее в столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что в шестом часу утра на 22-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись три автомобиля, погиб один человек.
Как уточнили в московском ГИБДД
, "Газель" остановилась на второй полосе из-за поломки, к ней подъехала Mazda, чтобы помочь водителю. Затем таксист на KIA врезался в "Газель", после чего такси загорелось - водитель и пассажир успели покинуть машину. Водитель фургона, пытаясь избежать наезда, отпрыгнул на соседнюю полосу, где его сбил Ford.
"В результате происшествия водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался. Водитель и пассажир такси при столкновении получили различные травмы и были госпитализированы. Водители автомобилей Ford и Mazda не пострадали", - говорится в сообщении.