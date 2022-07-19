https://ria.ru/20220719/dtp-1803364315.html

Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек

Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек - РИА Новости, 19.07.2022

Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек

Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии увеличилось до 4 человек, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:05

2022-07-19T08:05

2022-07-19T08:05

происшествия

авто

мелеузовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии увеличилось до 4 человек, сообщает прокуратура республики.Ранее сообщалось о трёх погибших и трёх раненых.Авария произошла около 4.00 (2.00 мск) на 196 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе. Столкнулись Ford Focus и встречная "Лада Ларгус"."В результате аварии оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё трое граждан доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.Отмечается, что, по предварительным данным, водитель "Ларгуса" неофициально осуществлял пассажирские перевозки.

https://ria.ru/20220719/bashkiriya-1803361172.html

мелеузовский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, мелеузовский район