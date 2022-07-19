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Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек - РИА Новости, 19.07.2022
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Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек
Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек - РИА Новости, 19.07.2022
Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек
Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии увеличилось до 4 человек, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:05
2022-07-19T08:05
происшествия
авто
мелеузовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии увеличилось до 4 человек, сообщает прокуратура республики.Ранее сообщалось о трёх погибших и трёх раненых.Авария произошла около 4.00 (2.00 мск) на 196 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе. Столкнулись Ford Focus и встречная "Лада Ларгус"."В результате аварии оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё трое граждан доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.Отмечается, что, по предварительным данным, водитель "Ларгуса" неофициально осуществлял пассажирские перевозки.
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мелеузовский район
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происшествия, авто, мелеузовский район
08:05 19.07.2022
 
Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек

Число погибших при столкновении двух автомобилей в Башкирии увеличилось до четырех человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии увеличилось до 4 человек, сообщает прокуратура республики.
Ранее сообщалось о трёх погибших и трёх раненых.
Авария произошла около 4.00 (2.00 мск) на 196 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе. Столкнулись Ford Focus и встречная "Лада Ларгус".
"В результате аварии оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё трое граждан доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.
Отмечается, что, по предварительным данным, водитель "Ларгуса" неофициально осуществлял пассажирские перевозки.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
06:56
В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли три человека
 
ПроисшествияАвтоМелеузовский район
 
 
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