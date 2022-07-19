https://ria.ru/20220719/dtp-1803364315.html
Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек
Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек - РИА Новости, 19.07.2022
Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек
Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии увеличилось до 4 человек, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:05
2022-07-19T08:05
2022-07-19T08:05
происшествия
авто
мелеузовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей в Башкирии увеличилось до 4 человек, сообщает прокуратура республики.Ранее сообщалось о трёх погибших и трёх раненых.Авария произошла около 4.00 (2.00 мск) на 196 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе. Столкнулись Ford Focus и встречная "Лада Ларгус"."В результате аварии оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё трое граждан доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.Отмечается, что, по предварительным данным, водитель "Ларгуса" неофициально осуществлял пассажирские перевозки.
https://ria.ru/20220719/bashkiriya-1803361172.html
мелеузовский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, мелеузовский район
Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до четырех человек
Число погибших при столкновении двух автомобилей в Башкирии увеличилось до четырех человек