https://ria.ru/20220719/dramteatr-1803366393.html
Мирные жители покинули драмтеатр Мариуполя к моменту взрыва
Мирные жители покинули драмтеатр Мариуполя к моменту взрыва - РИА Новости, 19.07.2022
Мирные жители покинули драмтеатр Мариуполя к моменту взрыва
Мирных жителей фактически не оставалось в драмтеатре Мариуполя к моменту разрушительного взрыва в марте этого года, а украинские военные оборудовали там огневые РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:31
2022-07-19T08:31
2022-07-19T13:23
специальная военная операция на украине
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мирных жителей фактически не оставалось в драмтеатре Мариуполя к моменту разрушительного взрыва в марте этого года, а украинские военные оборудовали там огневые точки, сообщил РИА Новости начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко."Если сразу было большое количество мирных жителей, как показывают нам очевидцы, то уже ближе к дню трагедии фактически в драмтеатре не оставалось мирных жителей. Да, как нами установлено, там функционировал пункт раздачи пищи и гуманитарной помощи, и туда приходили и там питались мирные жители, но их было небольшое количество", - сказал Куцурубенко.По его словам, здание драмтеатра использовалось не только мирными жителями в качестве бомбоубежища, но и украинскими военными."Нами установлено, что в здании драмтеатра военнослужащими вооруженных сил Украины были оборудованы огневые точки", - сообщил представитель генпрокуратуры ДНР.Согласно итогам расследования, в здании взорвались ящики со взрывчаткой, а версия о российском авиаударе является фейком.
https://ria.ru/20220630/mariupol-1799436005.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Куцурубенко заявил, что мирных жителей фактически не оставалось в драмтеатре Мариуполя к моменту взрыва
Мирных жителей фактически не оставалось в драмтеатре Мариуполя к моменту разрушительного взрыва в марте этого года, а украинские военные оборудовали там огневые точки, сообщил РИА Новости начальник следственного управления генпрокуратуры ДНР Куцурубенко.
2022-07-19T08:31
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
08:31 19.07.2022 (обновлено: 13:23 19.07.2022)
Мирные жители покинули драмтеатр Мариуполя к моменту взрыва
Мирные жители покинули драмтеатр Мариуполя к моменту взрыва, ВСУ оборудовали огневые точки
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мирных жителей фактически не оставалось в драмтеатре Мариуполя к моменту разрушительного взрыва в марте этого года, а украинские военные оборудовали там огневые точки, сообщил РИА Новости начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.
"Если сразу было большое количество мирных жителей, как показывают нам очевидцы, то уже ближе к дню трагедии фактически в драмтеатре не оставалось мирных жителей. Да, как нами установлено, там функционировал пункт раздачи пищи и гуманитарной помощи, и туда приходили и там питались мирные жители, но их было небольшое количество", - сказал Куцурубенко.
По его словам, здание драмтеатра использовалось не только мирными жителями в качестве бомбоубежища, но и украинскими военными.
"Нами установлено, что в здании драмтеатра военнослужащими вооруженных сил Украины
были оборудованы огневые точки", - сообщил представитель генпрокуратуры ДНР
.
Согласно итогам расследования, в здании взорвались ящики со взрывчаткой, а версия о российском авиаударе является фейком.