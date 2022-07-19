https://ria.ru/20220719/dramteatr-1803366393.html

Мирные жители покинули драмтеатр Мариуполя к моменту взрыва

Мирные жители покинули драмтеатр Мариуполя к моменту взрыва - РИА Новости, 19.07.2022

Мирные жители покинули драмтеатр Мариуполя к моменту взрыва

Мирных жителей фактически не оставалось в драмтеатре Мариуполя к моменту разрушительного взрыва в марте этого года, а украинские военные оборудовали там огневые РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:31

2022-07-19T08:31

2022-07-19T13:23

специальная военная операция на украине

мариуполь

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мирных жителей фактически не оставалось в драмтеатре Мариуполя к моменту разрушительного взрыва в марте этого года, а украинские военные оборудовали там огневые точки, сообщил РИА Новости начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко."Если сразу было большое количество мирных жителей, как показывают нам очевидцы, то уже ближе к дню трагедии фактически в драмтеатре не оставалось мирных жителей. Да, как нами установлено, там функционировал пункт раздачи пищи и гуманитарной помощи, и туда приходили и там питались мирные жители, но их было небольшое количество", - сказал Куцурубенко.По его словам, здание драмтеатра использовалось не только мирными жителями в качестве бомбоубежища, но и украинскими военными."Нами установлено, что в здании драмтеатра военнослужащими вооруженных сил Украины были оборудованы огневые точки", - сообщил представитель генпрокуратуры ДНР.Согласно итогам расследования, в здании взорвались ящики со взрывчаткой, а версия о российском авиаударе является фейком.

https://ria.ru/20220630/mariupol-1799436005.html

мариуполь

донецкая народная республика

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Куцурубенко заявил, что мирных жителей фактически не оставалось в драмтеатре Мариуполя к моменту взрыва Мирных жителей фактически не оставалось в драмтеатре Мариуполя к моменту разрушительного взрыва в марте этого года, а украинские военные оборудовали там огневые точки, сообщил РИА Новости начальник следственного управления генпрокуратуры ДНР Куцурубенко. 2022-07-19T08:31 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины