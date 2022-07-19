https://ria.ru/20220719/dostizheniya-1803517943.html

Тверские власти поощрят спортсменов и тренеров за их достижения

Тверские власти поощрят спортсменов и тренеров за их достижения - РИА Новости, 19.07.2022

Тверские власти поощрят спортсменов и тренеров за их достижения

В Тверской области 54 тренера и 220 спортсменов, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:31

2022-07-19T17:31

2022-07-19T17:31

тверская область

тверская область

игорь руденя

спорт

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ТВЕРЬ, 19 июл – РИА Новости. В Тверской области 54 тренера и 220 спортсменов, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Такое решение принято во вторник на заседании правительства региона.Как считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, средства, которые регион выделяет на поощрение наших спортсменов, станут вкладом в общероссийскую копилку спортивных достижений.На предоставление выплат спортсменам и тренерам в областном бюджете предусмотрены 3,1 миллиона рублей. По числу получателей лидируют такие виды спорта как гребля на байдарках и каноэ, перетягивание каната, спорт глухих, универсальный бой, гребной спорт, чир спорт, джиу-джитсу, судомодельный спорт, всестилевое каратэ.Размер выплат составляет до 600 тысяч рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград."В числе основных достижений тверских спортсменов 2021 году – три золотые медали Думитру Ротару на первенствах мира по гребле на байдарках и каноэ; бронзовая медаль Александра Малафеева на чемпионате мира по кикбоксингу; бронзовая медаль Даниила Ейбога на чемпионате Европы по шорт-треку", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220705/turizm-1800429441.html

тверская область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, спорт