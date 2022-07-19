https://ria.ru/20220719/donetsk-1803359183.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T05:39

2022-07-19T05:39

2022-07-19T05:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.45 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220719/obstrel-1803350009.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)