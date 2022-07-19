https://ria.ru/20220719/donetsk-1803359183.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T05:39
2022-07-19T05:39
2022-07-19T05:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.45 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220719/obstrel-1803350009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку