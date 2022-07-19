https://ria.ru/20220719/donbass-1803486957.html

Военные ДНР уничтожили корректировщика украинской артиллерии

Военные ДНР уничтожили корректировщика украинской артиллерии - РИА Новости, 19.07.2022

Военные ДНР уничтожили корректировщика украинской артиллерии

Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:04

2022-07-19T16:04

2022-07-19T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком, передает корреспондент РИА Новости.Корректировщик уничтожен во вторник под Авдеевкой огнем расчета ПТРК "Конкурс" 9-го полка Народной милиции.Противотанковый ракетный комплекс "Конкурс" (по классификации НАТО AT-5 Spandrel) разработан для уничтожения тяжелой бронетехники и фортификационных сооружений противника. Дальность стрельбы от 75 метров до 4 километров.

https://ria.ru/20220718/grady-1803178675.html

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные ДНР под Донецком с помощью ПТРК "Конкурс" ликвидировали корректировщика американских гаубиц Военные ДНР под Донецком с помощью ПТРК "Конкурс" уничтожили корректировщика американских гаубиц 2022-07-19T16:04 true PT0M19S

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Дарья Буймова

в мире, авдеевка, нато, донецкая народная республика