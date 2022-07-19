https://ria.ru/20220719/donbass-1803486957.html
Военные ДНР уничтожили корректировщика украинской артиллерии
Военные ДНР уничтожили корректировщика украинской артиллерии - РИА Новости, 19.07.2022
Военные ДНР уничтожили корректировщика украинской артиллерии
Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:04
2022-07-19T16:04
2022-07-19T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком, передает корреспондент РИА Новости.Корректировщик уничтожен во вторник под Авдеевкой огнем расчета ПТРК "Конкурс" 9-го полка Народной милиции.Противотанковый ракетный комплекс "Конкурс" (по классификации НАТО AT-5 Spandrel) разработан для уничтожения тяжелой бронетехники и фортификационных сооружений противника. Дальность стрельбы от 75 метров до 4 километров.
https://ria.ru/20220718/grady-1803178675.html
авдеевка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военные ДНР под Донецком с помощью ПТРК "Конкурс" ликвидировали корректировщика американских гаубиц
Военные ДНР под Донецком с помощью ПТРК "Конкурс" уничтожили корректировщика американских гаубиц
2022-07-19T16:04
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, нато, донецкая народная республика
16:04 19.07.2022 (обновлено: 17:11 19.07.2022)
Военные ДНР уничтожили корректировщика украинской артиллерии
Военные ДНР уничтожили корректировщика американских гаубиц М777