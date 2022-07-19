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Курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля
Курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля - РИА Новости, 19.07.2022
Курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля
Рубль в начале торгов вторника укрепляется: доллар опускался ниже 56 рублей, евро - по 56,7 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:28
2022-07-19T10:28
2022-07-19T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника укрепляется: доллар опускался ниже 56 рублей, евро - по 56,7 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск снижался на 34 копеек, до 56 рублей и уже опускался ниже этой отметки, впервые с 5 июля. Евро дешевеет на 44 копейки, до 56,7 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля
Курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля, евро подешевел на 44 копейки