https://ria.ru/20220719/dogfrendli-1800036621.html
Дог-френдли среда. Куда можно спокойно ходить с собакой
Дог-френдли среда. Куда можно спокойно ходить с собакой - РИА Новости, 19.07.2022
Дог-френдли среда. Куда можно спокойно ходить с собакой
Каждому владельцу собаки хоть раз, но очень хотелось сходить с четвероногим другом в магазин, в кино или на футбол. Почему нам так хочется проводить свободное время с животными не только на прогулках? Какой спорт подходит для собак? Что такое дог-френдли среда, и какое искусство больше всего нравится собакам?
2022-07-19T11:44
2022-07-19T11:44
2022-07-19T11:48
зверокаст
музей москвы
животные
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Дог-френдли среда. Куда можно спокойно ходить с собакой
Каждому владельцу собаки хоть раз, но очень хотелось сходить с четвероногим другом в магазин, в кино или на футбол. Почему нам так хочется проводить свободное время с животными не только на прогулках? Какой спорт подходит для собак? Что такое дог-френдли среда? И какое искусство больше всего нравится собакам?
audio/mpeg
Дог-френдли среда. Куда можно спокойно ходить с собакой
Каждому владельцу собаки хоть раз, но очень хотелось сходить с четвероногим другом в магазин, в кино или на футбол. Почему нам так хочется проводить свободное время с животными не только на прогулках? Какой спорт подходит для собак? Что такое дог-френдли среда? И какое искусство больше всего нравится собакам?
audio/mpeg
О том, насколько развита в нашей стране культура пет и дог-френдли мы сегодня поговорим с Никой Махлиной — основателем и владельцем первого в России дог-френдли медиа SobaSoba и Анной Трапковой — генеральным директором Музея Москвы.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация— на законодательном уровне защищает интересы животных— контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере— собирает помощь для бездомных животных— объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страныСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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музей москвы, животные, домашние животные, аудио
11:44 19.07.2022 (обновлено: 11:48 19.07.2022)
Дог-френдли среда. Куда можно спокойно ходить с собакой
Каждому владельцу собаки хоть раз, но очень хотелось сходить с четвероногим другом в магазин, в кино или на футбол. Почему нам так хочется проводить свободное время с животными не только на прогулках? Какой спорт подходит для собак? Что такое дог-френдли среда, и какое искусство больше всего нравится собакам?