https://ria.ru/20220719/dodon-1803493672.html

Прокуратура Молдавии планирует закончить следствие по делу Додона

Прокуратура Молдавии планирует закончить следствие по делу Додона - РИА Новости, 19.07.2022

Прокуратура Молдавии планирует закончить следствие по делу Додона

Молдавский прокурор Петр Ярмалюк заявил журналистам, что планирует завершить расследование по делу обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:17

2022-07-19T16:17

2022-07-19T16:19

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Молдавский прокурор Петр Ярмалюк заявил журналистам, что планирует завершить расследование по делу обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии Игоря Додона в кратчайшие сроки.Он уверен, что прокуратура обладает весомыми доказательствами, которые подтверждают вину Додона, однако они не разглашаются в интересах следствия.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон. На 15 июля в прокуратуру была приглашена мать экс-президента, которой должны были предъявить те же обвинения, что и его супруге, но слушание отнесли из-за состояния ее здоровья.

https://ria.ru/20220715/dodon-1802838907.html

молдавия

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в мире, молдавия, игорь додон