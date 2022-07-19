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Прокуратура Молдавии планирует закончить следствие по делу Додона
Прокуратура Молдавии планирует закончить следствие по делу Додона - РИА Новости, 19.07.2022
Прокуратура Молдавии планирует закончить следствие по делу Додона
Молдавский прокурор Петр Ярмалюк заявил журналистам, что планирует завершить расследование по делу обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:17
2022-07-19T16:17
2022-07-19T16:19
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Молдавский прокурор Петр Ярмалюк заявил журналистам, что планирует завершить расследование по делу обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии Игоря Додона в кратчайшие сроки.Он уверен, что прокуратура обладает весомыми доказательствами, которые подтверждают вину Додона, однако они не разглашаются в интересах следствия.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон. На 15 июля в прокуратуру была приглашена мать экс-президента, которой должны были предъявить те же обвинения, что и его супруге, но слушание отнесли из-за состояния ее здоровья.
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в мире, молдавия, игорь додон
16:17 19.07.2022 (обновлено: 16:19 19.07.2022)
Прокуратура Молдавии планирует закончить следствие по делу Додона
Молдавский прокурор Ярмалюк планирует закончить следствие по делу Додона в ближайшее время
КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Молдавский прокурор Петр Ярмалюк заявил журналистам, что планирует завершить расследование по делу обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии Игоря Додона в кратчайшие сроки.
"Было проведено много следственных действий, мы заслушали около 30 человек, были изъяты и изучены документы, которые позволили установить важные обстоятельства и подтвердить версию следствия, проводились экспертизы и проверки. Мы приложим усилия, чтобы завершить следствие в кратчайшие сроки", - сказал Ярмалюк.
Он уверен, что прокуратура обладает весомыми доказательствами, которые подтверждают вину Додона, однако они не разглашаются в интересах следствия.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон. На 15 июля в прокуратуру была приглашена мать экс-президента, которой должны были предъявить те же обвинения, что и его супруге, но слушание отнесли из-за состояния ее здоровья.