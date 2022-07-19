https://ria.ru/20220719/dodon-1803479328.html

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не покинет страну

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не покинет страну - РИА Новости, 19.07.2022

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не покинет страну

Обвиняемый в госизмене и незаконном обогащении экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не собирается покидать страну и будет настаивать на своей... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:28

2022-07-19T15:28

2022-07-19T15:29

в мире

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене и незаконном обогащении экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не собирается покидать страну и будет настаивать на своей невиновности, хотя уверен, что следствие затянется.Додон во вторник прибыл в суд, где будет рассматриваться запрос о продлении прокуратурой срока его домашнего ареста."Нет никаких оснований для продления домашнего ареста, сегодняшнее решение будет политическим. Я не собираюсь покидать страну, буду доказывать свою невиновность. Я думаю, что следствие будет затягиваться по максимуму, чтобы устроить шоу", - сказал Додон журналистам до начала заседания.Экс-президент обратил внимание на то, что уголовное дело было открыто по четырем статьям, но доказательства приводят лишь по якобы незаконному обогащению, поскольку никаких аргументов в пользу его госизмены быть не может.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон. На 15 июля в прокуратуру была приглашена мать экс-президента, которой должны были предъявить те же обвинения, что и его супруге, но слушание отнесли из-за состояния ее здоровья.

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/dodon-1802857000.html

https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html

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в мире, игорь додон, молдавия