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В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона - РИА Новости, 19.07.2022
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В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона
В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона - РИА Новости, 19.07.2022
В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов пикетируют здание районного суда Кишинева, где во вторник рассматривается ходатайство... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:46
2022-07-19T14:46
в мире
владимир плахотнюк
молдавия
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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов пикетируют здание районного суда Кишинева, где во вторник рассматривается ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения бывшему президенту страны Игорю Додону, передает корреспондент РИА Новости.Экс-главу Молдавии в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.В митинге участвуют депутаты парламента, гражданские активисты, члены молодежных организаций, представители Гагаузской автономии.Манифестанты скандируют: "Свободу Додону!", "Руки прочь от оппозиции!", "Нет диктатуре!".Акция проходит мирно, полиция в действия протестующих не вмешивается.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".
https://ria.ru/20220718/igry-1803108163.html
https://ria.ru/20220717/mitingi-1803056533.html
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в мире, владимир плахотнюк, молдавия
14:46 19.07.2022
 
В Кишиневе проходит митинг в поддержку Додона

В Кишиневе перед зданием районного суда проходит митинг в поддержку Додона

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Sputnik / Стрингер
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Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов пикетируют здание районного суда Кишинева, где во вторник рассматривается ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения бывшему президенту страны Игорю Додону, передает корреспондент РИА Новости.
Экс-главу Молдавии в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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В митинге участвуют депутаты парламента, гражданские активисты, члены молодежных организаций, представители Гагаузской автономии.
Манифестанты скандируют: "Свободу Додону!", "Руки прочь от оппозиции!", "Нет диктатуре!".
Акция проходит мирно, полиция в действия протестующих не вмешивается.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".
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