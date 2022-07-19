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Кадыров: каждый день сотни мужчин пополняют ряды добровольцев - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/dobrovoltsy-1803594010.html
Кадыров: каждый день сотни мужчин пополняют ряды добровольцев
Кадыров: каждый день сотни мужчин пополняют ряды добровольцев - РИА Новости, 19.07.2022
Кадыров: каждый день сотни мужчин пополняют ряды добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ежедневно сотни патриотически настроенных мужчин пополняют ряды добровольцев. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:58
2022-07-19T23:58
специальная военная операция на украине
общество
россия
донбасс
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ежедневно сотни патриотически настроенных мужчин пополняют ряды добровольцев.Он подчеркнул, что Российский университет спецназа (РУС) вносит огромный вклад проведение специальной военной операции в Донбассе и на Украине."В связи с тем, что Чеченская Республика принимает самое активное участие в оказании гуманитарной и военной помощи жителям ЛНР и ДНР, западные и украинские СМИ специально распространяют дезинформацию, пытаясь скрыть реальное состояние дел и ход СВО от многочисленной аудитории", - добавил Кадыров.Он отметил, что благодаря добросовестным журналистам всё больше людей в мире узнают правду о событиях в Донбассе и на Украине."Количество поддерживающих действия России увеличивается в геометрической прогрессии. Понаблюдать за тренировками добровольцев в РУС приезжают журналисты, рассказывающие и показывающие правду для жителей зарубежных стран", - подчеркнул глава Чечни.
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общество, россия, донбасс, украина
23:58 19.07.2022
 
Кадыров: каждый день сотни мужчин пополняют ряды добровольцев

Кадыров: каждый день сотни мужчин пополняют ряды добровольцев

© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Рамзан Кадыров/Vkontakte
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ежедневно сотни патриотически настроенных мужчин пополняют ряды добровольцев.
"Высокий уровень сплоченности перед лицом угрозы распространения нацистской идеологии показывают добровольцы, прибывающие в Чеченскую Республику со всей России. Каждый день сотни патриотически настроенных представителей сильной половины человечества пополняют ряды добровольцев. Мы помогаем каждому из них встать в строй доблестных защитников Отечества", - написал Кадыров в своем Telgram-канале.
Он подчеркнул, что Российский университет спецназа (РУС) вносит огромный вклад проведение специальной военной операции в Донбассе и на Украине.
"В связи с тем, что Чеченская Республика принимает самое активное участие в оказании гуманитарной и военной помощи жителям ЛНР и ДНР, западные и украинские СМИ специально распространяют дезинформацию, пытаясь скрыть реальное состояние дел и ход СВО от многочисленной аудитории", - добавил Кадыров.
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Он отметил, что благодаря добросовестным журналистам всё больше людей в мире узнают правду о событиях в Донбассе и на Украине.
"Количество поддерживающих действия России увеличивается в геометрической прогрессии. Понаблюдать за тренировками добровольцев в РУС приезжают журналисты, рассказывающие и показывающие правду для жителей зарубежных стран", - подчеркнул глава Чечни.
 
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