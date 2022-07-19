https://ria.ru/20220719/dobrovoltsy-1803594010.html

Кадыров: каждый день сотни мужчин пополняют ряды добровольцев

Кадыров: каждый день сотни мужчин пополняют ряды добровольцев - РИА Новости, 19.07.2022

Кадыров: каждый день сотни мужчин пополняют ряды добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ежедневно сотни патриотически настроенных мужчин пополняют ряды добровольцев. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:58

2022-07-19T23:58

2022-07-19T23:58

специальная военная операция на украине

общество

россия

донбасс

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ежедневно сотни патриотически настроенных мужчин пополняют ряды добровольцев.Он подчеркнул, что Российский университет спецназа (РУС) вносит огромный вклад проведение специальной военной операции в Донбассе и на Украине."В связи с тем, что Чеченская Республика принимает самое активное участие в оказании гуманитарной и военной помощи жителям ЛНР и ДНР, западные и украинские СМИ специально распространяют дезинформацию, пытаясь скрыть реальное состояние дел и ход СВО от многочисленной аудитории", - добавил Кадыров.Он отметил, что благодаря добросовестным журналистам всё больше людей в мире узнают правду о событиях в Донбассе и на Украине."Количество поддерживающих действия России увеличивается в геометрической прогрессии. Понаблюдать за тренировками добровольцев в РУС приезжают журналисты, рассказывающие и показывающие правду для жителей зарубежных стран", - подчеркнул глава Чечни.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/demilitarizatsiya-1803567193.html

россия

донбасс

украина

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Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

общество, россия, донбасс, украина