https://ria.ru/20220719/dobrovoltsy-1803393041.html
В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации
В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 19.07.2022
В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации
Число крымских добровольцев, которые участвуют в российской спецоперации, исчисляется тысячами, сказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:54
2022-07-19T10:54
2022-07-19T10:54
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794905058_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_85aea75fc48b711392bde2aed275510c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Число крымских добровольцев, которые участвуют в российской спецоперации, исчисляется тысячами, сказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Добровольцев (из Крыма, участвующих в освобождении ДНР, ЛНР и причерноморских областей Украины – ред.) много, это тысячи людей", – сказал Мурадов в эфире программы "Соловьев Live".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803350387.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794905058_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6c8093c0b32b12d3d2ce1081bd3a765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире
В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации
Вице-премьер Крыма Мурадов сообщил о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации