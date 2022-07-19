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В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/dobrovoltsy-1803393041.html
В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации
В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 19.07.2022
В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации
Число крымских добровольцев, которые участвуют в российской спецоперации, исчисляется тысячами, сказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:54
2022-07-19T10:54
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Число крымских добровольцев, которые участвуют в российской спецоперации, исчисляется тысячами, сказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Добровольцев (из Крыма, участвующих в освобождении ДНР, ЛНР и причерноморских областей Украины – ред.) много, это тысячи людей", – сказал Мурадов в эфире программы "Соловьев Live".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803350387.html
россия
украина
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владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире
10:54 19.07.2022
 
В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации

Вице-премьер Крыма Мурадов сообщил о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские военные под Николаевом
Российские военные под Николаевом - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Российские военные под Николаевом. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Число крымских добровольцев, которые участвуют в российской спецоперации, исчисляется тысячами, сказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Добровольцев (из Крыма, участвующих в освобождении ДНР, ЛНР и причерноморских областей Украины – ред.) много, это тысячи людей", – сказал Мурадов в эфире программы "Соловьев Live".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
00:42Специальная военная операция на Украине
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