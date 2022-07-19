https://ria.ru/20220719/dobrovoltsy-1803393041.html

В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации

В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 19.07.2022

В Крыму сообщили о тысячах добровольцев, участвующих в спецоперации

Число крымских добровольцев, которые участвуют в российской спецоперации, исчисляется тысячами, сказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:54

2022-07-19T10:54

2022-07-19T10:54

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Число крымских добровольцев, которые участвуют в российской спецоперации, исчисляется тысячами, сказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Добровольцев (из Крыма, участвующих в освобождении ДНР, ЛНР и причерноморских областей Украины – ред.) много, это тысячи людей", – сказал Мурадов в эфире программы "Соловьев Live".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803350387.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире