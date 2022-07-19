https://ria.ru/20220719/dnr-1803531268.html

ВСУ с начала российской спецоперации повредили 170 школ и детсадов в ДНР

ВСУ с начала российской спецоперации повредили 170 школ и детсадов в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022

ВСУ с начала российской спецоперации повредили 170 школ и детсадов в ДНР

Украинские боевики с начала российской специальной военной операции повредили 170 детских садов и школ на территории Донецкой Народной республики, сообщил РИА... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:16

2022-07-19T18:16

2022-07-19T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские боевики с начала российской специальной военной операции повредили 170 детских садов и школ на территории Донецкой Народной республики, сообщил РИА Новости представитель ДНР в СЦКК, майор Сергей Переверзев."С начала специальной военной операции украинские вооружённые формирования регулярно атакуют социальные объекты, в том числе уничтожая школы и детские сады на территории республики. Так, с начала эскалации нами зафиксированы повреждения 170 школ и детских садов. Все задокументированные факты последствий вооружённой агрессии передаются в соответствующие органы для приобщения к уголовным делам против ВФУ ( вооруженных формирований Украины – ред.)", - сказал РИА Новости майор Сергей Переверзев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донбасс

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс