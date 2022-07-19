https://ria.ru/20220719/dnr-1803427793.html

В ДНР заявили, что иностранные наемники избегают боев

В ДНР заявили, что иностранные наемники избегают боев - РИА Новости, 19.07.2022

В ДНР заявили, что иностранные наемники избегают боев

Иностранные наемники и инструкторы из стран-членов блока НАТО, присутствующие в рядах украинских войск в Донбассе, стараются избегать прямого огневого контакта... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:50

2022-07-19T12:50

2022-07-19T13:22

специальная военная операция на украине

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нато

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Иностранные наемники и инструкторы из стран-членов блока НАТО, присутствующие в рядах украинских войск в Донбассе, стараются избегать прямого огневого контакта с армией РФ и Народной милицией ДНР, но при этом наносят максимальный урон мирному населению, сообщил РИА Новости офицер 9-го полка НМ ДНР с позывным Гром."Присутствуют много наемников из Европы, со всевозможных стран. То же самое - инструктора НАТОвские, которые натягивают этих нацистов только на уничтожение городов и мирного населения. Так, чтобы какого-то конкретно боевого сопротивления не оказывать. Прямого огневого столкновения с ними не происходит. Они бьют в основном из дальнобойных орудий. На прямой контакт не идут", - сказал офицер.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Офицер Народной милиции ДНР с позывным "Гром" рассказал об иностранных наемниках Иностранные наемники в Донбассе избегают прямых огневых контактов, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ДНР с позывным "Гром" 2022-07-19T12:50 true PT0M38S

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в мире, европа, нато, ситуация в днр и лнр