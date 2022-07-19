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В ДНР заявили, что иностранные наемники избегают боев
В ДНР заявили, что иностранные наемники избегают боев - РИА Новости, 19.07.2022
В ДНР заявили, что иностранные наемники избегают боев
Иностранные наемники и инструкторы из стран-членов блока НАТО, присутствующие в рядах украинских войск в Донбассе, стараются избегать прямого огневого контакта... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:50
2022-07-19T12:50
2022-07-19T13:22
специальная военная операция на украине
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европа
нато
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Иностранные наемники и инструкторы из стран-членов блока НАТО, присутствующие в рядах украинских войск в Донбассе, стараются избегать прямого огневого контакта с армией РФ и Народной милицией ДНР, но при этом наносят максимальный урон мирному населению, сообщил РИА Новости офицер 9-го полка НМ ДНР с позывным Гром."Присутствуют много наемников из Европы, со всевозможных стран. То же самое - инструктора НАТОвские, которые натягивают этих нацистов только на уничтожение городов и мирного населения. Так, чтобы какого-то конкретно боевого сопротивления не оказывать. Прямого огневого столкновения с ними не происходит. Они бьют в основном из дальнобойных орудий. На прямой контакт не идут", - сказал офицер.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Офицер Народной милиции ДНР с позывным "Гром" рассказал об иностранных наемниках
Иностранные наемники в Донбассе избегают прямых огневых контактов, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ДНР с позывным "Гром"
2022-07-19T12:50
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PT0M38S
РИА Новости
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в мире, европа, нато, ситуация в днр и лнр
12:50 19.07.2022 (обновлено: 13:22 19.07.2022)
В ДНР заявили, что иностранные наемники избегают боев
Боец ДНР заявил, что наемники избегают прямых боев, но наносят урон мирным жителям