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Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 19.07.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении за сутки более 30 украинских военных, одной установки РСЗО "Ураган" и двух РСЗО "Град". РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:34
2022-07-19T10:34
2022-07-19T11:08
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении за сутки более 30 украинских военных, одной установки РСЗО "Ураган" и двух РСЗО "Град"."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО "Ураган", две БМ-21 "Град", два грузовых автомобиля и более тридцати человек личного состава", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отметили в Народной милиции ДНР, также были "подавлены две огневые точки противника" в районах населенных пунктов Авдеевка и Желанное.
https://ria.ru/20220719/sbu-1803371967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
10:34 19.07.2022 (обновлено: 11:08 19.07.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных и две установки РСЗО "Град"