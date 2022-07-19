https://ria.ru/20220719/dnr-1803386956.html

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 19.07.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении за сутки более 30 украинских военных, одной установки РСЗО "Ураган" и двух РСЗО "Град". РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:34

2022-07-19T10:34

2022-07-19T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179464_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_878d1dd94c1eba59d645efbf17f19246.jpg

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении за сутки более 30 украинских военных, одной установки РСЗО "Ураган" и двух РСЗО "Град"."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО "Ураган", две БМ-21 "Град", два грузовых автомобиля и более тридцати человек личного состава", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отметили в Народной милиции ДНР, также были "подавлены две огневые точки противника" в районах населенных пунктов Авдеевка и Желанное.

https://ria.ru/20220719/sbu-1803371967.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина