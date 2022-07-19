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В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах страны - РИА Новости, 19.07.2022
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В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах страны
В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах страны - РИА Новости, 19.07.2022
В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах страны
Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо обвинил правительство США в недавних... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T04:25
2022-07-19T04:25
в мире
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КАРАКАС, 19 июл - РИА Новости. Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо обвинил правительство США в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли южноамериканской страны.По словам политика, недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA) в штате Монагас на востоке страны показывает, что правительство США не останавливается в своей цели дестабилизировать ситуацию в Венесуэле."Такие события должны научить нас тому, что империализм не отдыхает, они хотели бы, чтобы нас растерзали, а мы просили пощады. Этого не будет, потому что этот народ к этому не привык, этот народ не сдается", — добавил Кабельо.Органы госбезопасности, по словам лидера социалистов, ответят должным образом на любые проявления агрессии в Венесуэле.Министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами в воскресенье сообщил о новом нападении на газопровод PDVSA, который спровоцировал пожар на одном из его участков. В июне власти страны заявили о попытке саботажа на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в штате Карабобо, которая могла нанести "катастрофический ущерб" этим объектам, а в мае сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Cardón в штате Фалькон на севере страны.Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял о причастности к нападениям на инфраструктуру нефтяной и электроэнергетической промышленности в его стране колумбийского лидера Ивана Дуке.
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в мире, венесуэла, сша
04:25 19.07.2022
 
В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах страны

В Венесуэле лидер социалистов Кабельо обвинил США в диверсиях на нефтяных объектах страны

© AP Photo / Ernesto VargasВенесуэльский нефтяник
Венесуэльский нефтяник - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Ernesto Vargas
Венесуэльский нефтяник. Архивное фото
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КАРАКАС, 19 июл - РИА Новости. Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо обвинил правительство США в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли южноамериканской страны.
"Это часть политики империализма США: нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США", — заявил Кабельо в ходе пресс-конференции в Каракасе.
По словам политика, недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA) в штате Монагас на востоке страны показывает, что правительство США не останавливается в своей цели дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.
"Такие события должны научить нас тому, что империализм не отдыхает, они хотели бы, чтобы нас растерзали, а мы просили пощады. Этого не будет, потому что этот народ к этому не привык, этот народ не сдается", — добавил Кабельо.
Органы госбезопасности, по словам лидера социалистов, ответят должным образом на любые проявления агрессии в Венесуэле.
Министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами в воскресенье сообщил о новом нападении на газопровод PDVSA, который спровоцировал пожар на одном из его участков. В июне власти страны заявили о попытке саботажа на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в штате Карабобо, которая могла нанести "катастрофический ущерб" этим объектам, а в мае сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Cardón в штате Фалькон на севере страны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял о причастности к нападениям на инфраструктуру нефтяной и электроэнергетической промышленности в его стране колумбийского лидера Ивана Дуке.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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