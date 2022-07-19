https://ria.ru/20220719/diversii-1803357527.html

В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах страны

В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах страны - РИА Новости, 19.07.2022

В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах страны

Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо обвинил правительство США в недавних... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T04:25

2022-07-19T04:25

2022-07-19T04:25

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КАРАКАС, 19 июл - РИА Новости. Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо обвинил правительство США в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли южноамериканской страны.По словам политика, недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA) в штате Монагас на востоке страны показывает, что правительство США не останавливается в своей цели дестабилизировать ситуацию в Венесуэле."Такие события должны научить нас тому, что империализм не отдыхает, они хотели бы, чтобы нас растерзали, а мы просили пощады. Этого не будет, потому что этот народ к этому не привык, этот народ не сдается", — добавил Кабельо.Органы госбезопасности, по словам лидера социалистов, ответят должным образом на любые проявления агрессии в Венесуэле.Министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами в воскресенье сообщил о новом нападении на газопровод PDVSA, который спровоцировал пожар на одном из его участков. В июне власти страны заявили о попытке саботажа на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в штате Карабобо, которая могла нанести "катастрофический ущерб" этим объектам, а в мае сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Cardón в штате Фалькон на севере страны.Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял о причастности к нападениям на инфраструктуру нефтяной и электроэнергетической промышленности в его стране колумбийского лидера Ивана Дуке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венесуэла, сша