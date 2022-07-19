https://ria.ru/20220719/dirizher-1803404066.html
Известный немецкий дирижер Юстус Франц выступит в Мариинском театре
Известный немецкий дирижер Юстус Франц выступит в Мариинском театре - РИА Новости, 19.07.2022
Известный немецкий дирижер Юстус Франц выступит в Мариинском театре
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Юстуса Франца 19 июля исполнит Девятую симфонию Бетховена, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:27
2022-07-19T11:27
2022-07-19T12:40
культура
мариинский театр
россия
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санкт-петербург
снг
новости культуры
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Юстуса Франца 19 июля исполнит Девятую симфонию Бетховена, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского театра.Девятая симфония Бетховена – одно из самых известных сочинений мирового репертуара, символ австро-немецкого симфонизма, произведение, воспевающее свободу и братство всего человечества.Немецкий пианист и дирижер, обладатель престижных наград и премий Юстус Франц хорошо знаком российской публике. Он много работал в России, кроме того, он открыл европейской публике имена молодых российских музыкантов, среди которых Максим Венгеров, Вадим Репин, Евгений Кисин.Большой друг Валерия Гергиева и Мариинского театра в середине 1990-х годов Юстас Франц поставил на петербургской сцене оперы "Волшебная флейта" (впервые на немецком языке) и "Свадьба Фигаро", которые позднее возил на гастроли в Германию.В Санкт-Петербурге в ближайшую неделю запланировано два концерта Юстуса Франца. 19 июля он исполнит девятую симфонию Бетховена, а 22 июля будет дирижировать "Свадьбой Фигаро" Моцарта.Маэстро завоевал репутацию выдающегося организатора. В 1986 году он создал Шлезвиг-Гольштейнский музыкальный фестиваль и вывел его в число самых заметных событий в сфере музыки. Также маэстро организовал Молодежный симфонический оркестр "Филармония наций", который объединил музыкантов более чем из 40 стран. Под управлением маэстро этот коллектив исполнил Девятую симфонию Бетховена в Берлине на торжественном концерте по случаю объявления этого произведения объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.В качестве основателя и руководителя благотворительной гуманитарной организации "Мост дружбы" Юстус Франц осуществил различные проекты в СССР, России, странах СНГ и Балтии, в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косове, Болгарии.Вместе с солистами оперной труппы маэстро отправится на фестиваль Мариинского театра во Владивостоке, где 1 августа представит премьеру "Свадьбы Фигаро". Дальневосточный фестиваль "Мариинский" пройдет с 28 июля по 14 августа.
https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариинский театр, россия, германия, санкт-петербург, снг, новости культуры, культура
11:27 19.07.2022 (обновлено: 12:40 19.07.2022)
Известный немецкий дирижер Юстус Франц выступит в Мариинском театре
Немецкий дирижер Юстус Франц выступит в Мариинском театре 19 июля
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Юстуса Франца 19 июля исполнит Девятую симфонию Бетховена, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского театра.
Девятая симфония Бетховена – одно из самых известных сочинений мирового репертуара, символ австро-немецкого симфонизма, произведение, воспевающее свободу и братство всего человечества.
Немецкий пианист и дирижер, обладатель престижных наград и премий Юстус Франц хорошо знаком российской публике. Он много работал в России, кроме того, он открыл европейской публике имена молодых российских музыкантов, среди которых Максим Венгеров, Вадим Репин, Евгений Кисин.
Большой друг Валерия Гергиева и Мариинского театра в середине 1990-х годов Юстас Франц поставил на петербургской сцене оперы "Волшебная флейта" (впервые на немецком языке) и "Свадьба Фигаро", которые позднее возил на гастроли в Германию.
В Санкт-Петербурге в ближайшую неделю запланировано два концерта Юстуса Франца. 19 июля он исполнит девятую симфонию Бетховена, а 22 июля будет дирижировать "Свадьбой Фигаро" Моцарта.
Маэстро завоевал репутацию выдающегося организатора. В 1986 году он создал Шлезвиг-Гольштейнский музыкальный фестиваль и вывел его в число самых заметных событий в сфере музыки. Также маэстро организовал Молодежный симфонический оркестр "Филармония наций", который объединил музыкантов более чем из 40 стран. Под управлением маэстро этот коллектив исполнил Девятую симфонию Бетховена в Берлине на торжественном концерте по случаю объявления этого произведения объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
В качестве основателя и руководителя благотворительной гуманитарной организации "Мост дружбы" Юстус Франц осуществил различные проекты в СССР, России, странах СНГ и Балтии, в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косове, Болгарии.
Вместе с солистами оперной труппы маэстро отправится на фестиваль Мариинского театра во Владивостоке, где 1 августа представит премьеру "Свадьбы Фигаро". Дальневосточный фестиваль "Мариинский" пройдет с 28 июля по 14 августа.