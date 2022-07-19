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Киев вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, заявил посол ЕС - РИА Новости, 19.07.2022
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Киев вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, заявил посол ЕС
Киев вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, заявил посол ЕС - РИА Новости, 19.07.2022
Киев вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, заявил посол ЕС
Посол ЕС на Украине Матти Маазикас заявил, что страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, но назвал финансовую ситуацию ужасной. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:41
2022-07-19T15:41
владимир зеленский
олег устенко
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Посол ЕС на Украине Матти Маазикас заявил, что страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, но назвал финансовую ситуацию ужасной."У меня нет такого предчувствия. Я думаю, я бы знал, если бы они (украинцы - ред.) действительно были на грани (дефолта - ред.). Но ситуация ужасная", - отметил он в интервью телеканалу Euronews.По мнению посла, зарубежной финансовой помощи Украине недостаточно.Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина сейчас нуждается в получении 9 миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева.
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владимир зеленский, олег устенко, киев, украина, в мире
15:41 19.07.2022
 
Киев вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, заявил посол ЕС

Посол ЕС Маазикас: Киев вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, но ситуация ужасная

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Посол ЕС на Украине Матти Маазикас заявил, что страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу, но назвал финансовую ситуацию ужасной.
"У меня нет такого предчувствия. Я думаю, я бы знал, если бы они (украинцы - ред.) действительно были на грани (дефолта - ред.). Но ситуация ужасная", - отметил он в интервью телеканалу Euronews.
По мнению посла, зарубежной финансовой помощи Украине недостаточно.
Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина сейчас нуждается в получении 9 миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:29В мире
В сентябре Украине грозит дефолт, заявил экс-депутат Рады Кива
 
Владимир ЗеленскийОлег УстенкоКиевУкраинаВ мире
 
 
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