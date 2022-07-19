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В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ
В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2022
В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ
Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:52
2022-07-19T22:52
2022-07-19T22:52
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.Как сообщает агентство со ссылкой на источник, больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.По данным агентства, в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
https://ria.ru/20220615/chuma-1795519002.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, внутренняя монголия
В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ
Синьхуа: в Китае выявили случай заражения бубонной чумой
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.
Как сообщает агентство со ссылкой на источник, больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия
.
По данным агентства, в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.