https://ria.ru/20220719/chuma-1803587363.html

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2022

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ

Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:52

2022-07-19T22:52

2022-07-19T22:52

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.Как сообщает агентство со ссылкой на источник, больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.По данным агентства, в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.

https://ria.ru/20220615/chuma-1795519002.html

китай

внутренняя монголия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, китай, внутренняя монголия