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В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2022
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В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ
В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2022
В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ
Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:52
2022-07-19T22:52
в мире
китай
внутренняя монголия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.Как сообщает агентство со ссылкой на источник, больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.По данным агентства, в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
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в мире, китай, внутренняя монголия
22:52 19.07.2022
 
В Китае выявили случай заражения бубонной чумой, пишут СМИ

Синьхуа: в Китае выявили случай заражения бубонной чумой

© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Depositphotos / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.
Как сообщает агентство со ссылкой на источник, больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.
По данным агентства, в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:28
Роспотребнадзор рекомендовал ввести дополнительные меры против завоза чумы
 
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