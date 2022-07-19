https://ria.ru/20220719/chs-1803544294.html

В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров

В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 19.07.2022

В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров

Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощенному порядку для борьбы с пожарами, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:01

2022-07-19T19:01

2022-07-19T19:05

хабаровский край

россия

республика саха (якутия)

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

пожары

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощенному порядку для борьбы с пожарами, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в своем официальном Telegram-канале.Козлов напомнил, что в прошлом году из-за административных барьеров у властей не было права использовать федеральные силы в Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев."Сейчас площадь лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае в 3,2 раза ниже по сравнению с прошлым годом! В 1,7 раза меньше и количество самих пожаров! Это все результаты оперативного выявления возгораний и их ликвидации", - добавил Козлов.В мае этого года президент Владимир Путин поддержал предложение министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова упростить механизм введения ЧС.

https://ria.ru/20220719/pozhar-1803395393.html

хабаровский край

россия

республика саха (якутия)

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хабаровский край, россия, республика саха (якутия), александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), пожары, происшествия