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В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 19.07.2022
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В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров
В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 19.07.2022
В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров
Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощенному порядку для борьбы с пожарами, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:01
2022-07-19T19:05
хабаровский край
россия
республика саха (якутия)
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
пожары
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощенному порядку для борьбы с пожарами, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в своем официальном Telegram-канале.Козлов напомнил, что в прошлом году из-за административных барьеров у властей не было права использовать федеральные силы в Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев."Сейчас площадь лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае в 3,2 раза ниже по сравнению с прошлым годом! В 1,7 раза меньше и количество самих пожаров! Это все результаты оперативного выявления возгораний и их ликвидации", - добавил Козлов.В мае этого года президент Владимир Путин поддержал предложение министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова упростить механизм введения ЧС.
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хабаровский край, россия, республика саха (якутия), александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), пожары, происшествия
19:01 19.07.2022 (обновлено: 19:05 19.07.2022)
 
В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров

В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощенному порядку для борьбы с пожарами, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в своем официальном Telegram-канале.
"Хабаровский край и Якутия. Впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощенному порядку, который приняли в этом году", - следует из сообщения.
Козлов напомнил, что в прошлом году из-за административных барьеров у властей не было права использовать федеральные силы в Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев.
"Сейчас площадь лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае в 3,2 раза ниже по сравнению с прошлым годом! В 1,7 раза меньше и количество самих пожаров! Это все результаты оперативного выявления возгораний и их ликвидации", - добавил Козлов.
В мае этого года президент Владимир Путин поддержал предложение министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова упростить механизм введения ЧС.
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Хабаровский крайРоссияРеспублика Саха (Якутия)Александр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)пожарыПроисшествия
 
 
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