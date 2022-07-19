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Глава МИД Франции заявила, что Париж уже направил шесть CAESAR на Украину - РИА Новости, 19.07.2022
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Глава МИД Франции заявила, что Париж уже направил шесть CAESAR на Украину
Глава МИД Франции заявила, что Париж уже направил шесть CAESAR на Украину - РИА Новости, 19.07.2022
Глава МИД Франции заявила, что Париж уже направил шесть CAESAR на Украину
Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж передал Киеву, уже находятся в пути на Украину, сообщила во вторник глава МИД Франции Катрин... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:34
2022-07-19T20:34
эммануэль макрон
в мире
сергей лавров
украина
россия
франция
нато
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж передал Киеву, уже находятся в пути на Украину, сообщила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна."Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, о намерении передаче Украине которых президент Республики объявил 16 июня, уже в пути", - сказала министр на заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803380575.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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эммануэль макрон, в мире, сергей лавров, украина, россия, франция, нато
20:34 19.07.2022
 
Глава МИД Франции заявила, что Париж уже направил шесть CAESAR на Украину

Глава МИД Франции Колонна: Париж уже отправил шесть установок CAESAR на Украину

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж передал Киеву, уже находятся в пути на Украину, сообщила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна.
"Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, о намерении передаче Украине которых президент Республики объявил 16 июня, уже в пути", - сказала министр на заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
10:07Специальная военная операция на Украине
Медведев о накачке Украине оружием: США нужен новый Афганистан
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Эммануэль МакронВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияФранцияНАТО
 
 
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