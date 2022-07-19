https://ria.ru/20220719/caesar-1803566826.html

Глава МИД Франции заявила, что Париж уже направил шесть CAESAR на Украину

Глава МИД Франции заявила, что Париж уже направил шесть CAESAR на Украину - РИА Новости, 19.07.2022

Глава МИД Франции заявила, что Париж уже направил шесть CAESAR на Украину

Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж передал Киеву, уже находятся в пути на Украину, сообщила во вторник глава МИД Франции Катрин... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T20:34

2022-07-19T20:34

2022-07-19T20:34

эммануэль макрон

в мире

сергей лавров

украина

россия

франция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_c05ad2c0d67e7748bbaffc3e894a0201.jpg

ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж передал Киеву, уже находятся в пути на Украину, сообщила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна."Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, о намерении передаче Украине которых президент Республики объявил 16 июня, уже в пути", - сказала министр на заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803380575.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эммануэль макрон, в мире, сергей лавров, украина, россия, франция, нато