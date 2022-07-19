https://ria.ru/20220719/but-1803475338.html
Жена Бута сообщила, что ему стало хуже
Жена Бута сообщила, что ему стало хуже - РИА Новости, 19.07.2022
Жена Бута сообщила, что ему стало хуже
Супруга осужденного в США на 25 лет россиянина Виктора Бута заявила об ухудшении состояния его здоровья после перенесенного COVID-19, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:11
2022-07-19T15:11
2022-07-19T15:47
виктор бут
в мире
сша
россия
дело виктора бута. подробности
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Супруга осужденного в США на 25 лет россиянина Виктора Бута заявила об ухудшении состояния его здоровья после перенесенного COVID-19, сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников."Состояние здоровья Бута вызывает большую озабоченность в настоящий момент. По предварительной информации, у него обострился ряд хронических заболеваний в результате перенесенного им COVID-19 и отсутствия необходимой медицинской помощи", - сказал Мельников.По симптомам, о которых Бут рассказал жене по телефону, дерматолог составил предварительную историю болезни, сообщил собеседник. "Которая говорит о том, что нельзя исключить наличие генерализованного герпетического поражения, которое на фоне ослабленного иммунитета - перенесенный ковид, нехватка витаминов, солнца, свежего воздуха - может привести к еще большему распространению заболевания, вплоть до крайне тяжелых форм поражения, например - герпетического менингита, представляющего уже угрозу не только здоровью, но и жизни пациента без необходимой диагностики и терапии", - добавил правозащитник. Мельников подчеркнул, что он уже направил генпрокурору США Меррику Гарланду письмо с просьбой восстановить нарушенные права Бута и провести диагностику состояния его здоровья с последующим назначением необходимого лечения."Учитывая, что Виктору Буту уже длительное время в США не могут оказать необходимую медицинскую помощь и сейчас уже, по мнению независимых врачей, может существовать реальная угроза его здоровью и даже жизни, если ничего не предпринимать, то я считаю необходимым срочно ускорить процесс его обмена, чтобы он мог попасть в нормальную гражданскую больницу уже в России", - сказал Мельников.Обмен Бута на звезду американского женского баскетбола Бриттни Грайнер, которая является подсудимой на процессе о контрабанде наркотиков в Подмосковье, активно обсуждается в американских СМИ на фоне массовой кампании за ее освобождение и возвращение в США.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220614/but-1795116608.html
https://ria.ru/20220428/delo-1786009082.html
https://ria.ru/20220521/medpomosch-1789869171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бут, в мире, сша, россия, дело виктора бута. подробности
15:11 19.07.2022 (обновлено: 15:47 19.07.2022)
Жена Бута сообщила, что ему стало хуже
Жена осужденного в США Бута сообщила об ухудшении состояния его здоровья
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Супруга осужденного в США на 25 лет россиянина Виктора Бута заявила об ухудшении состояния его здоровья после перенесенного COVID-19, сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
"Состояние здоровья Бута вызывает большую озабоченность в настоящий момент. По предварительной информации, у него обострился ряд хронических заболеваний в результате перенесенного им COVID-19 и отсутствия необходимой медицинской помощи", - сказал Мельников.
По симптомам, о которых Бут рассказал жене по телефону, дерматолог составил предварительную историю болезни, сообщил собеседник. "Которая говорит о том, что нельзя исключить наличие генерализованного герпетического поражения, которое на фоне ослабленного иммунитета - перенесенный ковид, нехватка витаминов, солнца, свежего воздуха - может привести к еще большему распространению заболевания, вплоть до крайне тяжелых форм поражения, например - герпетического менингита, представляющего уже угрозу не только здоровью, но и жизни пациента без необходимой диагностики и терапии", - добавил правозащитник. Мельников подчеркнул, что он уже направил генпрокурору США
Меррику Гарланду письмо с просьбой восстановить нарушенные права Бута и провести диагностику состояния его здоровья с последующим назначением необходимого лечения.
"Учитывая, что Виктору Буту уже длительное время в США не могут оказать необходимую медицинскую помощь и сейчас уже, по мнению независимых врачей, может существовать реальная угроза его здоровью и даже жизни, если ничего не предпринимать, то я считаю необходимым срочно ускорить процесс его обмена, чтобы он мог попасть в нормальную гражданскую больницу уже в России", - сказал Мельников.
Обмен Бута на звезду американского женского баскетбола Бриттни Грайнер, которая является подсудимой на процессе о контрабанде наркотиков в Подмосковье, активно обсуждается в американских СМИ на фоне массовой кампании за ее освобождение и возвращение в США.
Виктора Бута
арестовали в Таиланде
по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке
признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.