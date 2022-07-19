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Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона - РИА Новости, 19.07.2022
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Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона
Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона - РИА Новости, 19.07.2022
Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона
Члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона, подавшего в отставку, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:14
2022-07-19T00:40
в мире
великобритания
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона, подавшего в отставку, свидетельствуют данные голосования.Трансляция велась на сайте британского парламента.Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались за. Большинство мест в палате (358 из 650) сейчас принадлежит консерваторам, лидером которых является Джонсон.Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии сообщал, что уходящий в отставку премьер сам запросил голосование по вотуму доверия правительству. ITV назвал такое явление "необычным", поскольку голосование будет проходить по инициативе самого кабмина. Это может дать Джонсону последний шанс защитить свою репутацию перед членами парламента после "бурных событий", которые привели к его отставке на фоне обвинений во лжи и нарушении правил, отмечал телеканал.Перед этим Лейбористская партия запрашивала голосование по вотуму доверия правительству и Джонсону. Офис премьера этот запрос отклонил, заявив, что лейбористы "играют в политические игры" и это нерациональное использование "парламентского времени", так как Джонсон уже сам подал в отставку.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/dzhonson-1803267019.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/sergienko-1803337540.html
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в мире, великобритания
00:14 19.07.2022 (обновлено: 00:40 19.07.2022)
 
Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

Британские парламентарии не поддержали вотум недоверия правительству Джонсона

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона, подавшего в отставку, свидетельствуют данные голосования.
Трансляция велась на сайте британского парламента.
Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались за. Большинство мест в палате (358 из 650) сейчас принадлежит консерваторам, лидером которых является Джонсон.
Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии сообщал, что уходящий в отставку премьер сам запросил голосование по вотуму доверия правительству. ITV назвал такое явление "необычным", поскольку голосование будет проходить по инициативе самого кабмина. Это может дать Джонсону последний шанс защитить свою репутацию перед членами парламента после "бурных событий", которые привели к его отставке на фоне обвинений во лжи и нарушении правил, отмечал телеканал.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Перед этим Лейбористская партия запрашивала голосование по вотуму доверия правительству и Джонсону. Офис премьера этот запрос отклонил, заявив, что лейбористы "играют в политические игры" и это нерациональное использование "парламентского времени", так как Джонсон уже сам подал в отставку.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
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