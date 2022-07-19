https://ria.ru/20220719/blokirovka-1803580699.html

Депутат ГД: говорить о точной дате блокировки YouTube пока нельзя

Депутат ГД: говорить о точной дате блокировки YouTube пока нельзя - РИА Новости, 19.07.2022

Депутат ГД: говорить о точной дате блокировки YouTube пока нельзя

Говорить о блокировке YouTube в РФ с учетом поведения западных компаний, в том числе из недружественных стран, можно, однако речи о точных датах нет, заявил РИА РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:57

2022-07-19T21:57

2022-07-19T21:57

общество

россия

госдума рф

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Говорить о блокировке YouTube в РФ с учетом поведения западных компаний, в том числе из недружественных стран, можно, однако речи о точных датах нет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди")."С учетом нестабильного поведения западных компаний и компаний недружественных стран можно говорить о возможной блокировке YouTube на территории России... Но сейчас делать поспешные выводы и говорить о точных датах блокировки не стоит", - подчеркнул политик.Парламентарий уточнил, что обсуждений в Госдуме по теме блокировки видеохостинга в России, как и официальной позиции Роскомнадзора, нет.

https://ria.ru/20220712/google-1801922523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, госдума рф, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)