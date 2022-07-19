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Депутат ГД: говорить о точной дате блокировки YouTube пока нельзя - РИА Новости, 19.07.2022
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Депутат ГД: говорить о точной дате блокировки YouTube пока нельзя
Депутат ГД: говорить о точной дате блокировки YouTube пока нельзя - РИА Новости, 19.07.2022
Депутат ГД: говорить о точной дате блокировки YouTube пока нельзя
Говорить о блокировке YouTube в РФ с учетом поведения западных компаний, в том числе из недружественных стран, можно, однако речи о точных датах нет, заявил РИА РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:57
2022-07-19T21:57
общество
россия
госдума рф
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Говорить о блокировке YouTube в РФ с учетом поведения западных компаний, в том числе из недружественных стран, можно, однако речи о точных датах нет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди")."С учетом нестабильного поведения западных компаний и компаний недружественных стран можно говорить о возможной блокировке YouTube на территории России... Но сейчас делать поспешные выводы и говорить о точных датах блокировки не стоит", - подчеркнул политик.Парламентарий уточнил, что обсуждений в Госдуме по теме блокировки видеохостинга в России, как и официальной позиции Роскомнадзора, нет.
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общество, россия, госдума рф, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
21:57 19.07.2022
 
Депутат ГД: говорить о точной дате блокировки YouTube пока нельзя

Депутат ГД: говорить о точной дате блокировки YouTube пока нельзя, в Думе это не обсуждают

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Говорить о блокировке YouTube в РФ с учетом поведения западных компаний, в том числе из недружественных стран, можно, однако речи о точных датах нет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди").
"С учетом нестабильного поведения западных компаний и компаний недружественных стран можно говорить о возможной блокировке YouTube на территории России... Но сейчас делать поспешные выводы и говорить о точных датах блокировки не стоит", - подчеркнул политик.
Парламентарий уточнил, что обсуждений в Госдуме по теме блокировки видеохостинга в России, как и официальной позиции Роскомнадзора, нет.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить видео с YouTube
 
ОбществоРоссияГосдума РФYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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