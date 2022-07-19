https://ria.ru/20220719/bezrukov-1803492328.html

Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС

Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС - РИА Новости, 19.07.2022

Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС

Сергей Безруков выразил благодарность за то, что его включили в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС. По мнению артиста, это его объединяет с... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:50

2022-07-19T16:50

2022-07-19T16:50

шоубиз

новости культуры

шоу-бизнес

знаменитости

сергей безруков

театр

владимир машков

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758509952_0:0:2657:1496_1920x0_80_0_0_2e8aea3c76874fc7d547e4e260d56d10.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сергей Безруков выразил благодарность за то, что его включили в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС. По мнению артиста, это его объединяет с "запрещенным" композитором Петром Чайковским и писателем Антоном Чеховым.Актер подчеркнул, что русская культура – это "мировое достояние". Ранее издание EUobserver сообщило, что мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.

https://ria.ru/20220719/galkin-1803410795.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, сергей безруков, театр, владимир машков, евросоюз, кино и сериалы