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Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС - РИА Новости, 19.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220719/bezrukov-1803492328.html
Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС
Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС - РИА Новости, 19.07.2022
Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС
Сергей Безруков выразил благодарность за то, что его включили в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС. По мнению артиста, это его объединяет с... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:50
2022-07-19T16:50
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шоу-бизнес
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сергей безруков
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владимир машков
евросоюз
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сергей Безруков выразил благодарность за то, что его включили в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС. По мнению артиста, это его объединяет с "запрещенным" композитором Петром Чайковским и писателем Антоном Чеховым.Актер подчеркнул, что русская культура – это "мировое достояние". Ранее издание EUobserver сообщило, что мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, сергей безруков, театр, владимир машков, евросоюз, кино и сериалы
16:50 19.07.2022
 
Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС

Безруков в Сети поблагодарил за то, что его включили в проект нового черного списка ЕС

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Сергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сергей Безруков выразил благодарность за то, что его включили в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС. По мнению артиста, это его объединяет с "запрещенным" композитором Петром Чайковским и писателем Антоном Чеховым.

"Что сказать? Большое спасибо! Природная скромность никогда бы не позволила встать в один ряд с Чеховым и Чайковским. Теперь мы все под запретом", – написал Безруков в своем Telegram-канале.

Актер подчеркнул, что русская культура – это "мировое достояние".

"Если нужно отказаться от мировых гастролей и проектов, чтобы быть ее частью — ок. Пойду возьму томик Есенина и сяду под березкой почитать", – заключил Безруков.

Ранее издание EUobserver сообщило, что мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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