Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС
Безруков в Сети поблагодарил за то, что его включили в проект нового черного списка ЕС
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Сергей Безруков
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сергей Безруков выразил благодарность за то, что его включили в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС. По мнению артиста, это его объединяет с "запрещенным" композитором Петром Чайковским и писателем Антоном Чеховым.
"Что сказать? Большое спасибо! Природная скромность никогда бы не позволила встать в один ряд с Чеховым и Чайковским. Теперь мы все под запретом", – написал Безруков в своем Telegram-канале.
Актер подчеркнул, что русская культура – это "мировое достояние".
"Если нужно отказаться от мировых гастролей и проектов, чтобы быть ее частью — ок. Пойду возьму томик Есенина и сяду под березкой почитать", – заключил Безруков.
Ранее издание EUobserver сообщило, что мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.