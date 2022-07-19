https://ria.ru/20220719/berlin-1803482443.html

Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих

Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих - РИА Новости, 19.07.2022

Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих

Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, так как правоохранителям... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:47

2022-07-19T15:47

2022-07-19T15:48

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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, так как правоохранителям приходится работать травмоопасными молотками и зубилами, после чего они нередко получают иски от пострадавших при этом процессе, сообщается в пресс-релизе организации.Последние несколько месяцев в Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту. Всё чаще они стали использовать для этого быстротвердеющие строительные смеси, после использования которых руки невозможно без травм отделить от поверхности дороги."При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы", — приводятся слова председателя немецкого профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграфа.Главная проблема заключается в том, что после освобождения активисты, как правило, подают в суд на полицейских, обвиняя их телесных повреждениях, причиненных "посредством молотка и зубила", сообщает Пфальцграф."Ни один из коллег не должен идти на такой риск", — считает он.Поэтому DPolG призывает власти издать общие инструкции, как поступать с такими нарушителями порядка, подчёркивает глава профсоюза.В таком случае, по его словам, расходы будут нести непосредственно сами протестующие.

https://ria.ru/20220623/tesla-1797589482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), германия