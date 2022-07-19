https://ria.ru/20220719/berlin-1803482443.html
Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих
Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих - РИА Новости, 19.07.2022
Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих
Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, так как правоохранителям... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:47
2022-07-19T15:47
2022-07-19T15:48
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берлин (город)
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, так как правоохранителям приходится работать травмоопасными молотками и зубилами, после чего они нередко получают иски от пострадавших при этом процессе, сообщается в пресс-релизе организации.Последние несколько месяцев в Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту. Всё чаще они стали использовать для этого быстротвердеющие строительные смеси, после использования которых руки невозможно без травм отделить от поверхности дороги."При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы", — приводятся слова председателя немецкого профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграфа.Главная проблема заключается в том, что после освобождения активисты, как правило, подают в суд на полицейских, обвиняя их телесных повреждениях, причиненных "посредством молотка и зубила", сообщает Пфальцграф."Ни один из коллег не должен идти на такой риск", — считает он.Поэтому DPolG призывает власти издать общие инструкции, как поступать с такими нарушителями порядка, подчёркивает глава профсоюза.В таком случае, по его словам, расходы будут нести непосредственно сами протестующие.
https://ria.ru/20220623/tesla-1797589482.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, берлин (город), германия
15:47 19.07.2022 (обновлено: 15:48 19.07.2022)
Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих
Берлинская полиция потребовала снять с нее обязанность отдирать от асфальта протестующих
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, так как правоохранителям приходится работать травмоопасными молотками и зубилами, после чего они нередко получают иски от пострадавших при этом процессе, сообщается в пресс-релизе организации.
Последние несколько месяцев в Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту. Всё чаще они стали использовать для этого быстротвердеющие строительные смеси, после использования которых руки невозможно без травм отделить от поверхности дороги.
"При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы", — приводятся слова председателя немецкого профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграфа.
Главная проблема заключается в том, что после освобождения активисты, как правило, подают в суд на полицейских, обвиняя их телесных повреждениях, причиненных "посредством молотка и зубила", сообщает Пфальцграф.
"Ни один из коллег не должен идти на такой риск", — считает он.
Поэтому DPolG призывает власти издать общие инструкции, как поступать с такими нарушителями порядка, подчёркивает глава профсоюза.
"Работы по высвобождению должны выполняться специализированными дорожно-строительными компаниями, тогда и расходы сразу будут фиксироваться", - предлагает Пфальцграф.
В таком случае, по его словам, расходы будут нести непосредственно сами протестующие.