Рейтинг@Mail.ru
Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/berlin-1803482443.html
Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих
Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих - РИА Новости, 19.07.2022
Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих
Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, так как правоохранителям... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:47
2022-07-19T15:48
в мире
берлин (город)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577510904_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_22813b4fa6af08687ef3b485f08b031d.jpg
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, так как правоохранителям приходится работать травмоопасными молотками и зубилами, после чего они нередко получают иски от пострадавших при этом процессе, сообщается в пресс-релизе организации.Последние несколько месяцев в Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту. Всё чаще они стали использовать для этого быстротвердеющие строительные смеси, после использования которых руки невозможно без травм отделить от поверхности дороги."При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы", — приводятся слова председателя немецкого профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграфа.Главная проблема заключается в том, что после освобождения активисты, как правило, подают в суд на полицейских, обвиняя их телесных повреждениях, причиненных "посредством молотка и зубила", сообщает Пфальцграф."Ни один из коллег не должен идти на такой риск", — считает он.Поэтому DPolG призывает власти издать общие инструкции, как поступать с такими нарушителями порядка, подчёркивает глава профсоюза.В таком случае, по его словам, расходы будут нести непосредственно сами протестующие.
https://ria.ru/20220623/tesla-1797589482.html
https://ria.ru/20220615/bundesver-1795583813.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577510904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91b5b6ac9b471c0d978ec710ae3a6538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия
15:47 19.07.2022 (обновлено: 15:48 19.07.2022)
 
Берлинская полиция не хочет отдирать от асфальта приклеившихся протестующих

Берлинская полиция потребовала снять с нее обязанность отдирать от асфальта протестующих

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Германии
Полицейский автомобиль в Германии - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Полицейский автомобиль в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Профсоюз полицейских Берлина требует переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, так как правоохранителям приходится работать травмоопасными молотками и зубилами, после чего они нередко получают иски от пострадавших при этом процессе, сообщается в пресс-релизе организации.
Последние несколько месяцев в Германии участились случаи протестов, на которых климатические активисты садятся на дороги и приклеивают свои руки и ноги к асфальту. Всё чаще они стали использовать для этого быстротвердеющие строительные смеси, после использования которых руки невозможно без травм отделить от поверхности дороги.
Автомобиль Tesla Model Y
23 июня, 14:58
Полиция Берлина запретила владельцам Tesla въезд на свои объекты
"При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы", — приводятся слова председателя немецкого профсоюза полицейских (DPolG) в Берлине Бодо Пфальцграфа.
Главная проблема заключается в том, что после освобождения активисты, как правило, подают в суд на полицейских, обвиняя их телесных повреждениях, причиненных "посредством молотка и зубила", сообщает Пфальцграф.
"Ни один из коллег не должен идти на такой риск", — считает он.
Поэтому DPolG призывает власти издать общие инструкции, как поступать с такими нарушителями порядка, подчёркивает глава профсоюза.
"Работы по высвобождению должны выполняться специализированными дорожно-строительными компаниями, тогда и расходы сразу будут фиксироваться", - предлагает Пфальцграф.
В таком случае, по его словам, расходы будут нести непосредственно сами протестующие.
Сотрудник немецкой военной полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:28
На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей
 
В миреБерлин (город)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала