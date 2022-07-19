Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России
Гендиректор завода-производителя "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Генеральный директор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что компания не будет продавать беспилотники Bayraktar России.
"Мы ничего им (РФ - ред.) не доставляли и не предоставляли. Мы никогда такого не сделаем", - ответил Байрактар на вопрос ведущей телеканала CNN, рассматривал ли он возможность обеспечения России дронами. Он отметил, что компания "поддерживает Украину".
Ранее Украина заявила о планах закупки беспилотников, в страну было доставлено 12 единиц Bayraktar TB2, также сообщалось о работе над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине.
РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.