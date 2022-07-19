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Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/bayraktar-1803403242.html
Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России
Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России - РИА Новости, 19.07.2022
Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России
Генеральный директор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что компания не будет продавать... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:39
2022-07-19T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
турция
bayraktar
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Генеральный директор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что компания не будет продавать беспилотники Bayraktar России."Мы ничего им (РФ - ред.) не доставляли и не предоставляли. Мы никогда такого не сделаем", - ответил Байрактар на вопрос ведущей телеканала CNN, рассматривал ли он возможность обеспечения России дронами. Он отметил, что компания "поддерживает Украину".Ранее Украина заявила о планах закупки беспилотников, в страну было доставлено 12 единиц Bayraktar TB2, также сообщалось о работе над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине.РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220712/bespilotniki-1801931614.html
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в мире, технологии, турция, bayraktar , россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:39 19.07.2022
 
Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России

Гендиректор завода-производителя "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Генеральный директор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что компания не будет продавать беспилотники Bayraktar России.
"Мы ничего им (РФ - ред.) не доставляли и не предоставляли. Мы никогда такого не сделаем", - ответил Байрактар на вопрос ведущей телеканала CNN, рассматривал ли он возможность обеспечения России дронами. Он отметил, что компания "поддерживает Украину".
Ранее Украина заявила о планах закупки беспилотников, в страну было доставлено 12 единиц Bayraktar TB2, также сообщалось о работе над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине.
РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 14:13Специальная военная операция на Украине
МИД Ирана опроверг сообщения о передаче беспилотников России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииТурцияBayraktarРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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