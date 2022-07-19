https://ria.ru/20220719/bayraktar-1803403242.html

Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России

Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России - РИА Новости, 19.07.2022

Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать их России

Генеральный директор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что компания не будет продавать... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:39

2022-07-19T11:39

2022-07-19T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

турция

bayraktar

россия

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Генеральный директор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что компания не будет продавать беспилотники Bayraktar России."Мы ничего им (РФ - ред.) не доставляли и не предоставляли. Мы никогда такого не сделаем", - ответил Байрактар на вопрос ведущей телеканала CNN, рассматривал ли он возможность обеспечения России дронами. Он отметил, что компания "поддерживает Украину".Ранее Украина заявила о планах закупки беспилотников, в страну было доставлено 12 единиц Bayraktar TB2, также сообщалось о работе над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине.РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220712/bespilotniki-1801931614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, турция, bayraktar , россия, украина, ситуация в днр и лнр