https://ria.ru/20220719/bayden-1803473947.html
Обломки разбившегося в Греции украинского самолета уберут в течение месяца
Обломки разбившегося в Греции украинского самолета уберут в течение месяца - РИА Новости, 19.07.2022
Обломки разбившегося в Греции украинского самолета уберут в течение месяца
Очистка поля от обломков разбившегося в Греции украинского самолета с боеприпасами займет месяц, заявил мэр муниципалитета Пангеа Филиппос Анастасиадис... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:05
2022-07-19T15:05
2022-07-19T15:21
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ан-12
греция
украина
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АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости. Очистка поля от обломков разбившегося в Греции украинского самолета с боеприпасами займет месяц, заявил мэр муниципалитета Пангеа Филиппос Анастасиадис афинскому агентству новостей АМНА.Украинский самолет Ан-12 разбился в субботу вечером в сельской местности в муниципалитете Пангеа недалеко от города Кавала. Самолет перевозил учебные и осветительные мины для минометов. При крушении самолет развалился на множество частей.Все усилия задействованных армейских властей сейчас сосредоточены на вывозе обломков и очистке поля от боеприпасов Ан-12, сказал Анастасиадис."Это сложный процесс, который требует осторожного обращения и который, как нам сообщили, продлится даже больше месяца, чтобы гарантировать, что не будет ни малейшей опасности для людей, работающих на сельскохозяйственных угодья", - сказал мэр.Мэр сообщил, что бригады батальона разминирования были увеличены с двух до восьми, чтобы ускорить работу.В общей сложности восемь групп из семи человек каждая должны будут тщательно проверить сельскую местность площадью более 100 гектаров, а при необходимости провести управляемые взрывы, сообщил Анастасиадис.До завершения очистки будет запрещено движение сельскохозяйственной техники и граждан на всей спорной территории, которая остается заблокированной.Мэр сказал, что решается вопрос о компенсациях производителям.Он сообщил также, что в течение суток после крушения самолета во всех населенных пунктах было полностью восстановлено электроснабжение и водоснабжение.По его словам, в субботу, 23 июля, община селения Антифилиппи, рядом с которым упал самолет, готовится организовать ежегодный фестиваль кукурузы, который проводится последние 18 лет."После вынужденного трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса культурно-просветительское объединение "Антифилиппи" отметит урожай кукурузы этого года, произведенный в регионе, большим традиционным застольем, дав жителям и гостям города возможность отдохнуть от сложной ситуации, в которой они оказались в последние дни", - сказал Анастасиадис.
https://ria.ru/20220717/an-12-1803079347.html
https://ria.ru/20220717/gretsiya-1803005585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ан-12, греция, украина
15:05 19.07.2022 (обновлено: 15:21 19.07.2022)
Обломки разбившегося в Греции украинского самолета уберут в течение месяца
Обломки разбившегося в Греции украинского самолета с боеприпасами уберут в течение месяца
АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости.
Очистка поля от обломков разбившегося в Греции украинского самолета с боеприпасами займет месяц, заявил мэр муниципалитета Пангеа Филиппос Анастасиадис афинскому агентству новостей АМНА
.
Украинский самолет Ан-12
разбился в субботу вечером в сельской местности в муниципалитете Пангеа недалеко от города Кавала. Самолет перевозил учебные и осветительные мины для минометов. При крушении самолет развалился на множество частей.
Все усилия задействованных армейских властей сейчас сосредоточены на вывозе обломков и очистке поля от боеприпасов Ан-12, сказал Анастасиадис.
"Это сложный процесс, который требует осторожного обращения и который, как нам сообщили, продлится даже больше месяца, чтобы гарантировать, что не будет ни малейшей опасности для людей, работающих на сельскохозяйственных угодья", - сказал мэр.
Мэр сообщил, что бригады батальона разминирования были увеличены с двух до восьми, чтобы ускорить работу.
В общей сложности восемь групп из семи человек каждая должны будут тщательно проверить сельскую местность площадью более 100 гектаров, а при необходимости провести управляемые взрывы, сообщил Анастасиадис.
До завершения очистки будет запрещено движение сельскохозяйственной техники и граждан на всей спорной территории, которая остается заблокированной.
Мэр сказал, что решается вопрос о компенсациях производителям.
Он сообщил также, что в течение суток после крушения самолета во всех населенных пунктах было полностью восстановлено электроснабжение и водоснабжение.
По его словам, в субботу, 23 июля, община селения Антифилиппи, рядом с которым упал самолет, готовится организовать ежегодный фестиваль кукурузы, который проводится последние 18 лет.
"После вынужденного трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса культурно-просветительское объединение "Антифилиппи" отметит урожай кукурузы этого года, произведенный в регионе, большим традиционным застольем, дав жителям и гостям города возможность отдохнуть от сложной ситуации, в которой они оказались в последние дни", - сказал Анастасиадис.