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Американцев возмутили попытки жены Байдена оправдать его провалы - РИА Новости, 19.07.2022
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Американцев возмутили попытки жены Байдена оправдать его провалы
Американцев возмутили попытки жены Байдена оправдать его провалы - РИА Новости, 19.07.2022
Американцев возмутили попытки жены Байдена оправдать его провалы
Зрители телеканала Fox News отреагировали на высказывание жены президента США Джо Байдена Джилл, попытавшейся оправдать неудачи супруга. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T07:04
2022-07-19T09:25
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Зрители телеканала Fox News отреагировали на высказывание жены президента США Джо Байдена Джилл, попытавшейся оправдать неудачи супруга.Как ранее заявила первая леди, у ее мужа было "много надежд и планов", однако каждый раз ему приходится "решать насущные проблемы", при этом главе государства "столько всего выпало на пути".Сюжет телеканала, посвященный заявлениям первой леди, вызвал активный отклик читателей в комментариях."Это был ее способ "признать" поражение. Ей виднее — она знает, что ее муж не подходит для должности. Позор ей за то, что допустила это фиаско", - написал пользователь Ami’s Chair.""Столько всего выпало"… Ну, это работа президента, "доктор" Джилл", - напомнил neckarsulme."Разве президент не должен быть в состоянии справиться с этими вещами?! Как будто она ждет, что мир будет постоянно нянчиться с ним, потому что он такой неспособный", - заметил Gette."Да, доктор Джилл. Джо пришлось решать множество текущих проблем, и все они созданы им самим", - выразил мнение soylentdean."Он создал все эти проблемы", - согласился David Bridges.""У него было так много надежд"… Надежда — это не стратегия", - подчеркнул Tin Pony."На что она жалуется, она знает, что он ничего не сделал за более чем 48 лет (политической карьеры. – прим. ред.)", - заявил bill warren."Он подписал себе приговор в тот день, когда был приведен к присяге. Какой смысл жаловаться, Джилл?" – добавил Jason Gu.На прошлой неделе были опубликованы результаты опроса, проведенного New York Times/Siena College, согласно которым большинство сторонников Демократической партии США не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. В качестве основных причин, по которым сторонники демократов предпочли бы другого кандидата, наиболее популярным стали возраст действующего президента и эффективность его работы. Опрос также показал, что 77% всех опрошенных считают, что Соединенные Штаты находятся на неверном пути своего развития. Поддержку нынешнему курсу Вашингтона высказали лишь 13% респондентов.
https://ria.ru/20220718/bayden-1803276263.html
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в мире, сша, джо байден
07:04 19.07.2022 (обновлено: 09:25 19.07.2022)
 
Американцев возмутили попытки жены Байдена оправдать его провалы

Зрители Fox раскритиковали жену президента США Байдена за попытку оправдать его неудачи

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Зрители телеканала Fox News отреагировали на высказывание жены президента США Джо Байдена Джилл, попытавшейся оправдать неудачи супруга.
Как ранее заявила первая леди, у ее мужа было "много надежд и планов", однако каждый раз ему приходится "решать насущные проблемы", при этом главе государства "столько всего выпало на пути".
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Сюжет телеканала, посвященный заявлениям первой леди, вызвал активный отклик читателей в комментариях.
"Это был ее способ "признать" поражение. Ей виднее — она знает, что ее муж не подходит для должности. Позор ей за то, что допустила это фиаско", - написал пользователь Ami’s Chair.
""Столько всего выпало"… Ну, это работа президента, "доктор" Джилл", - напомнил neckarsulme.
"Разве президент не должен быть в состоянии справиться с этими вещами?! Как будто она ждет, что мир будет постоянно нянчиться с ним, потому что он такой неспособный", - заметил Gette.
"Да, доктор Джилл. Джо пришлось решать множество текущих проблем, и все они созданы им самим", - выразил мнение soylentdean.
"Он создал все эти проблемы", - согласился David Bridges.
""У него было так много надежд"… Надежда — это не стратегия", - подчеркнул Tin Pony.
"На что она жалуется, она знает, что он ничего не сделал за более чем 48 лет (политической карьеры. – прим. ред.)", - заявил bill warren.
"Он подписал себе приговор в тот день, когда был приведен к присяге. Какой смысл жаловаться, Джилл?" – добавил Jason Gu.
На прошлой неделе были опубликованы результаты опроса, проведенного New York Times/Siena College, согласно которым большинство сторонников Демократической партии США не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. В качестве основных причин, по которым сторонники демократов предпочли бы другого кандидата, наиболее популярным стали возраст действующего президента и эффективность его работы. Опрос также показал, что 77% всех опрошенных считают, что Соединенные Штаты находятся на неверном пути своего развития. Поддержку нынешнему курсу Вашингтона высказали лишь 13% респондентов.
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